Rant iddiasının altından başkanın kızı çıkmıştı: CHP’den suç duyurusu

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi, ormanlık alanın ortasındaki parseli eko turizm alanına çevirmek için yaptığı imar planı değişikliği kararının iptali için açılan davada alanın kızına ait çıkması sebebiyle Manisa Büyükşehir belediye Başkanı Cengiz Ergün hakkında CHP Manisa Yunusemre ilçe başkanlığı ‘Görevi Kötüye Kullanma’ suçundan suç duyurusunda bulundu.

İlker KILIÇASLAN

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MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak ayı meclis toplantısında Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi'ndeki ormanlık alanın ortasında bulunan 101 ada 291 parselin eko turizm alanına çevrilmesine yönelik imar planı kabul edilmiş ve tartışmalı imar planı değişikliğini CHP yargıya taşımıştı.

CHP’li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent Mersinli, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Avukat Yalçın Arcak ve CHP İl Başkan Yardımcısı Av. Yiğit Can Özcan ile birlikte imar planı değişikliği kararı için Manisa 2. İdare Mahkemesine dava açtı. Davada mahkeme heyetinin verdiği ara kararda, eko turizm alanı olarak belirlenen alanın mülk sahibi MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kızı Merve Ergün olduğunun ortaya çıkması büyük yankı uyandırdı.

Manisa 2. İdare Mahkemesi'nde iptal davasının devam etmesine rağmen alanda altyapı çalışmalarının başlaması ve bir çok ağacın kesilmesinin ardından CHP Yunusemre İlçe Başkanlığı MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Yalçın Arcak, CHP Manisa İl başkanı Semih Balaban, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, partili avukatlar ve partililer ile birlikte Manisa Adliyesi önünde basın açıklaması düzenleyerek suç duyurusu hakkında bilgi verdi.

“KIZINA RANT SAĞLADIĞI GEREKÇESİYLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Yalçın Arcak, Cengiz Ergün'ün hukuksuzluk yaparak kızı Merve Ergün'e imara açılan alanda rant sağladığını iddia etti. Arcak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu alanın eko turizme değil, ranta hazırladıkları tüm kamuoyu ile paylaştık. Partili avukatlarımız ile yaptığımız değerlendirme sonrasında yaşanan bu durumunda bir hukuksuzluk yaşandığını ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ünün görevini kötüye kullandığı sonucuna vardık.

Bu nedenle Cengiz Ergün hakkında kızına rant sağladığı gerekçesiyle TCK'nın 257.'nci maddesine göre ‘Görevini kötüye kullanma' suçundan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Cengiz Ergün rantta açtığı bu yer sayesinde kızına ve ailesine menfaat sağlamaktadır. Bizde bu menfaate izin vermeyeceğiz.”

BAHÇELİ'YE SESLENDİ: ‘NEDEN SESLERİ ÇIKMIYOR?’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuya sessiz kaldığını dile getiren Arcak açıklamasında son olarak şöyle konuştu:

“MHP'nin tek büyükşehir belediyemi Manisa'dadır. O zaman neden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli veya partinin üst makamları yaşanan bu hukuksuz olayla ilgili neden açıklama yapmamaktadır. Neden sesleri çıkmıyor? Bu sorunun cevabını merak ediyoruz. Ama ne hikmetse MHP genel merkezinin kulakları duymuyor, gözleri görmüyor, dilleri söylemiyor.

Yaşanan bu usulsüzlük ve hukuksuzluk karşısında bir adım geri atarsak bize yazıklar olsun. Asla geri adım atmayacağız ve bir santim eğilmeyeceğiz. Ranta ve haramilere asla geçit vermeyeceğiz.”

‘MANİSA TARİHİNİN EN BÜYÜK SKANDALLARINDAN BİRİ’

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise şu ifadelere yer verdi:

“Bizim ana felsefemiz her türlü haksız kazanca ve ranta ‘Hayır' diyoruz. Kimi yaparsa yapsın, nereden gelirse gelsin CHP olarak her zaman rantların, haksız kazançların anlayışın karşısındayız. Yaşanan bu olay Manisa tarihinin en büyük skandallarından biridir. Belki bu durumun hukuksal ve yasal anlamlarda bir kılıfa büründürebilirler. Ama vicdanlarda ve gönüllerde şimdiden mahkum olmuşlardır.

Yaşanan bu rantın hesabını yasal yollarda soracağız ve takipçisi olacağız. ‘Ben mutluysam toplum mutlu' felsefesi diye bir şey yok. Sanırım Cengiz Ergün bu felsefeyi yanlış anlamış. Doğrusu, eğer toplum mutluysa ben mutluyum felsefesidir. Bu felsefeyi Türkiye'de egemen kılmak için mücadelemizi sürdürüyoruz.”

‘MANİSALININ HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEYİZ’

CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca ise şu ifadelere yer verdi:

“Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı her türlü haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı çıkmaya devam ediyoruz. Manisalının hakkının hukuk yollarıyla arıyoruz. Geçtiğimiz aylarda TÜGVA konusunda hukuka başvurduk ve halkımız yararı konusunda bu davayı kazandık. Şimdi bu olaya benzeri Yunusemre ilçemize bağlı Karakoca mahallemizde yaşanıyor.

Bu haksızlık karşısında da sessiz kalmayıp kişiye özel uygulamayı ve rantı önlemek için mücadelemizi başlattık. Manisalının hakkını kimseye yedirmeyiz ve peşkeş çektirmeyiz. CHP olarak tam kadro kentimizdeki halkımızın hakkını korumaya her zaman devem edeceğiz.”

Manisa Adliyesi'nin önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını ardından CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Yalçın Arcak, partili avukatlar ile birlikte Cengiz Ergün hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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