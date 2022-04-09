Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı düzenlenecek

Rekabet Kurumu’nda istihdam edilmek üzere Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 60 Rekabet Uzman Yardımcısı alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar 11 Nisan – 11 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuru yapabilecek.

Yazılı sınav, 29 Mayıs 2022 Pazar günü Ankara'da yapılacak. Sınav yeri, saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Rekabet Kurumunun internet sitesinde ilan edilecek.

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