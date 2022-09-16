Rektörden tepki çeken esnaf gezisi

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ın, Kahramanmaraş’ta AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile esnaf gezisine katılması tepkiyle karşılandı.

Ahmet KAYA

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AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Adıyaman'dan sonra Kahramanmaraş'a giderek çeşitli temas ve etkinliklere katıldı.

Kurtulmuş, tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Vatandaşlarla sohbet ederek çay içti. Kurtulmuş'un sosyal medya hebasından da paylaştığı bu siyasi etkinlikte Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ın da fotoğraf karelerine girmesi Gaziantep'te tepkiyle karşılandı.

GAZİANTEP'TE BAKAN VARKEN, KAHRAMANMARAŞ'A GİTTİ

2020 yılında göreve başladığında kendisini ziyarete gelen AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a koltuğunu verdiği için eleştirilen Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ın Gaziantep için büyük önem taşıyan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı Gastroantep Festivali etkinlikleri yerine Kahramanmaraş'taki siyasi faaliyet gezisine katılması dikkat çekti.

CHP MİLLETVEKİLLERİNDEN TEPKİ

Rektör Özaydın'ın Kahramanmaraş'ta AKP'nin siyasi gezisine katılmasına tepki gösteren CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, “Gaziantep Üniversitesi Rektörü Numan Kurtulmuş ile siyasi gezilerine katılacağınıza üniversitesindeki yanlışlıkların üzerine gitsin. Ne STK'lar ne öğrenciler, ne de akademisyenler yönetiminizden memnun değil. Madem siyasette hevesiniz var. Rektörlük makamını liyakatli yapacak akademisyene bırakın” dedi.

CHP Milletvekili İrfan Kaplan da tepkisini, “Gaziantep Üniversitesi Rektörü, Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile geziyor. Siyasete karışmamalı. Ha siyasete karışacaksa rektörlüğünden istifa edip, doğrudan siyaset yapmalı” şeklinde tepki gösterdi.

İSTİFA EDİN SİYASET YAPIN

AKP'den Kahramanmaraş Milletvekili adayı olan ancak listeye alınmayan Arif Özaydın'ın AKP'nin siyasi propaganda faaliyetine katılmasına tepki gösteren Şahinbey Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Şencan, sosyal medya hesabından, “Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın, AKP ile birlikte Kahramanmaraş'ta esnaf geziyor. Sayın rektör siyaset yapacaksanız istifa edin gidin siyaset yapın. Gaziantep Üniversitesi'ni, AKP'nin arka bahçesi yapmaktan vaz geçin. Derhal istifa” paylaşımı yaptı.

ŞAHİN: TAM BİR DELİ DEMİŞTİ

Tartışılan birçok icraatı ve gafları nedeniyle eleştiri konusu olan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep'teki programında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in “Tam bir deli” benzetmesi yaptığı Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özaydın, ilahiyat öğrencilerine, “Siyaset yapın. Cebinizde paranız olmazsa namaz kılamazsınız” gibi garip tavsiye gibi garip açıklamalarının yanı sıra, spor salonunun ‘Soyunma Odası' olan tabelalarını değiştirerek ‘Giyinme Odası' yaparak bunu icraat olarak açıklama gibi faaliyetleriyle gündeme gelmişti.

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