Rufai şeyhi, babalara çağrı yaptı: Çocuğunu tarikata ver, rahat et

Evlad-ı Resûl İlim ve İrfan Derneği Kurucuları, Muhammed Bütün, Yağmur, Kaya gibi isimleri olan çocukların cehennemden en son çıkarılacağını anlatarak, "Çocuğuna din eğitimi vermek babanın görevidir. Eğer babası din eğitimini veremiyorsa çocuğunu kendini bu işe adamış olan seydalara, şeyhlere, alimlere, mürşidi kamillere teslim etmelidir" sözleriyle tepki çekti.

Orhan BOZKURT

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Merkezi İstanbul’da olan ve Türkiye genelinde şubeleri bulunan ‘Evlad-ı Resûl İlim ve İrfan Derneği’ kurucuları Muhammed Bütün (Seyyid Muhammed Mardini) ve Suriyeli Seyyid Ali Es Sebbebi Er Rifai, Kars Rufai Dergahını ziyaret etti. Dergahta, tarikat mensupları ile sohbet eden Suriyeli Seyyid Ali Es Sebbebi Er Rifai ve Muhammed Bütün (Seyyid Muhammed Mardini) binlerce takipçisi olan kişisel ve dergahın sosyal medya sayfasından yapılan canlı sohbet toplantısında anlattıkları ile tepki çekti.

Evlad-ı Resûl İlim ve İrfan Derneği Kurucusu olan ve Hazreti Muhammed’in soyundan geldiği için Seyid olarak anılan Suriyeli Seyyid Ali Es Sebbebi Er-Rifai’nin Arapça olarak yaptığı kısa konuşma sonrası tarikat mensuplarıyla sohbet eden yardımcısı Muhammed Bütün (Seyyid Muhammed Mardini) ‘ilmin faziletini’ anlattı.

“ÇOCUK, MİNİ ETEK GİYEN, BAŞINI ÖRTMEYEN ANNEYİ SEÇEN BABANIN YAKASINA YAPIŞACAK”

Kars Rufai Dergahı’nın 9 Aralık 2021 günü sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan sohbette Şeyh Bütün’ün anlattıklar tepki çekti. Bütün, çocuğun ilim öğrenmesinin babasının sorumluluğunda olduğunu belirterek, “Baba ilk olarak çocuğun annesini seçerken dikkat edecek. Namaz kılmayan, örtünmeyen, mini etek giyen kadınları tercih eder, çocuk böyle bir anneden doğar ise ahirette o çocuk babasının yakasına yapışacak” dedi.

“ÇOCUĞUNA TİCARET ÖĞRETEN ANA BABANIN SONU HUZUREVİ”

Babaları çocuklarının isim tercihleri konusunda da uyaran Şeyh Bütün, çocuklara isim koyarken peygamber isimlerinin koyulması gerektiğini söyledi. Bütün, “Çocuklara Yağmur, Kaya gibi isimler koyuluyor. Bu isimleri olan çocuk cehennemlikse isminden dolayı en son cehennemden çıkarılacak. Çocuğa babası din eğitimini vermeli, veremiyorsa kendini bu işe adamış olan seydalara, şeyhlere, alimlere, mürşidi kamillere teslim etmeli. Teslim etsin çocuğunu arkasını aramasın” diye konuştu.

Çocuğuna ticaret öğreten babaların sonunun kötü olacağına dikkat çeken Bütün, seydalar, şeyhler, alimler ve mürşidi kamillerden eğitim almayan çocukların annesini, babasını huzurevine atacağını söyledi.

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