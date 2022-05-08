Rus milyarderlerin tekneleri Muğla’da cirit atıyor

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş sonrasında ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği, Rus milyarderlere ait süper yatları hedef alacaklarını açıklamış ve şu ana kadar en az 8 yata el koymasının ardından diğer Rus milyarderlerden Roman Abramoviç, Farkhad Akhmedov, Aleksander Abramov, Andrey Molchanoz ve Vladimir Strzhalkovsky'e ait yatlar Muğla koylarında cirit atıyor.

Mustafa SARIİPEK

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Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrasında ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği kurumları, Rus milyarderlere ait süper yatları hedef alacaklarını açıklamış ve şu ana kadar en az 8 yata el koyunca diğer Ruslara ait lüks teknelerden bazıları soluğu Muğla'da aldı.

Önceki yıllarda Marmaris'i mesken tutan Roman Abramoviç’e ait “My Solaris” Bodrum, “Eclipse” Bodrum, Marmaris, Dalaman ve Fethiye koylarında cirit atıyor. Farkhad Akhmedov'a ait Luna Bodrum, Aleksander Abramov’un “Titan” isimli lüks yatı Bodrum'dan Marmaris Hisarönü Körfezi'ne geldi. Yine Andrey Molchanoz’a ait “Aurora” ile Vladimir Strzhalkovsky’e ait “The Ragnar” isimli süper lüks tekneler de Marmaris'te.

ROMAN ABRAMOVİÇ’İN İKİ TEKNESİ MUĞLA'DA

Savaşın başlamasından sonraki günlerde ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği kurumları tarafından başlatılan Rus milyarderlere ait süper yat ve hesaplarına el koyma kararlarının ardından zengin Rus işadamları süper lüks yatlarını Türkiye'ye kaçırmaya başladı.

İlk olarak daha önceki yıllarda da Bodrum, Marmaris, Dalaman ve Fethiye koylarını mesken edinen Rus milyarder Roman Abramoviç’e ait My Solaris’in Bodrum’a demirlemesinin ardından diğer süper yat Eclipse de soluğu Muğla'da aldı. Bodrum ve Marmaris’in ardından tekne Marmaris'te bakım ve onarımdan geçtikten sonra şu anda Dalaman'ın Günlüklü ile Osmanağa koylarının birleşeninde demirli.

RUS MİLYARDERİN YATI TİTAN BODRUM'DAN MARMARİS'E GEÇTİ

Dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan, gaz üretim şirketlerinden Northgas’ın Yönetim Kurulu Başkanı Azeri asıllı Rus milyarder 62 yaşındaki Farkhad Akhmedov’un ultra lüks yatı ‘Luna’, Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’ndeki Küdür Yarımadası açıklarına demirlemişti.

Rusya’nın çelik milyarderi Evraz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı ve 8 milyar dolarlık mal varlığına sahip evli ve üç çocuk babası 63 yaşındaki Aleksander Abramov’un 80 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı Titan isimli ultra lüks yatı Bodrum'a demirlediğinde bölge yaşayanlarının büyük ilgisini çekmişti. Lüks yat bugün(Pazar) sabah saatlerinde Bodrum’un Yalı Mahallesi’ndeki Barbaros Koyu’ndan ayrılarak Marmaris Hisarönü Körfezi'ne geldi.

SON OLARAK AURORA VE THE RAGNAR GELDİ

Rus iş insanlarından Andrey Molchanoz’a ait olduğu belirtilen 2017 yılında yapılan 74 metre uzunluk 13 metre genişliğindeki Cayman Adaları bayraklı “Aurora” süper yat da şu anda Marmaris'te.

Vladimir Strzhalkovsky’e ait 2012 yılında yapılan 68 metre uzunluğundaki Malta bayraklı “Ragnar” isimli süper lüks tekne de Marmaris'te demirlemiş durumda.