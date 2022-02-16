Sabah saatlerinde metrelerce kuyruk

Sanayi kenti Denizli’de gıda fiyatlarındaki artış vatandaşları ucuz alternatiflere yöneltiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin Sümer Mahallesi'ndeki satış noktasında her gün sabah erken saatlerden itibaren kuyruklar oluşuyor.

Selami AYDIN

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Başta tekstil olmak üzere diğer sanayi kuruluşları yurt dışı ihracatı 3 milyar doların üzerinde olan Denizli'de gıda fiyatlarındaki enflasyon vatandaşı ucuz alternatiflere yöneltiyor.

Kentte market market dolaşarak gıdayı en ucuz fiyatla satın almaya çabalayan vatandaşlar son dönemde Toprak Mahsulleri Ofisi önünde kuyruklar oluşturmaya başladı.

SABAH ERKENDEN KUYRUĞA GİRİYORLAR

TMO'nun Sümer Mahallesindeki satış noktasında sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa giren vatandaşlar başta ayçiçeği yağı olmak üzere, pirinç ve mercimek gibi kuru bakliyat almak için saatlerce kuyruklarda bekliyor.

Temel gıda ürünlerindeki KDV indiriminden sonra TMO'nun sattığı ürünler ile marketteki ürün fiyatları arasındaki farkın daha da açıldığını söyleyen vatandaşlar, özellikle sıvı yağda farkın 30 lirayı bulduğunu söylüyor. Satış noktasında 5 litre yağ 93 liradan satışa sunuluyor.

“HER AY 3 BİN LİRA SADECE GIDAYA GİDİYOR”

Kuyrukta bekleyen vatandaşlardan Mahir Pak ucuz gıda peşinde koştuklarını belirterek, “Evde altı nüfusuz. Her ay 3 bir lira sadece gıdaya gidiyor. Gıda fiyatları aşırı derece arttı. Daha dün geldim, yağ bitmiş geri gitmek zorunda kaldım. Ucuz olmasa millet burada gelip kuyruğa girmez. Gıda fiyatları günlük değişiyor. Akşam 5 lira olan şey ertesi gün 10 liraya çıkıyor. Burası daha uygun olduğu için geliyoruz. Şimdilik geçinebiliyoruz. Mecburen en ucuz neresiyse oraya gidiyoruz. Bunu da yapmazsak işin içinden çıkamayız. Gıdadaki KDV indirimini yeterli görmüyorum. 2 kuruş düşürüyorlar 2 lira yükseltiyorlar. Orada bir yanıltmaca var” ifadelerini kullandı.

“İKİ ASGARİ ÜCRETLE CEPTEN YİYORUZ”

Eşi ile birlikte asgari ücretli çalışan olduğunu söyleyen Şükrü Öztürk ise, “Fiyatlar çok hızlı değişiyor. Bir anda 3'ten 5'e çıkıyor. Eşim de çalışıyor. Kredi ödüyoruz. Normal giderlerimiz var. İki asgari ücreti yetiremiyoruz. Eksiye gidiyor, cepten yiyoruz. Artık neresi ucuz ise oraya gidiyoruz. Marketlerde ucuz bir ürün kalmadı. KDV indirimi yapıldı ama biz bir faydasını görmedik. Çok zorlanıyoruz” diye konuştu.

“EMEKLİ MAAŞI YETMİYOR”



Emekli maaşının yetmediğini söyleyen Nursel Taç ise; “Gıdada çok az bir indirim oldu. Bu indirimler yeterli değil. Fiyatlar hâlâ çok yüksek. Marketlerde de durum aynı. KDV indirimi çok az. Sabah 8:30'da yollara çıktık, daha ekonomik diye buraya geldik. Önümüzde Ramazan ayı var. Yumurta 45 lira olmuş. Bu insanlar oruç tutacaklar. Her yıl Ramazan öncesi her şey pahalılaşıyor. Alan var alamayan var. Aç aç oruç tutan var” ifadelerini kullandı.

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