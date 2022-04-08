Sağanak yağışın ardından hafta sonu hava durumu değişiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün tüm yurtta sağanak yağış etkili olacak. Hafta sonu ise güneşli havayla birlikte sıcaklıklar yükselecek.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün Türkiye genelinde yağışların etkili olması bekleniyor. Hafta sonu cumartesi günü dar bir alanda hafif yağış görülecek, hava sıcaklıkları yükselişe geçecek. Pazar günü ise yeniden yurda giriş yapacak yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar bir miktar düşecek.

YAĞIŞ YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Samsun’un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, akşam saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

İlginizi Çekebilir İSKİ, barajlarla ilgili son durumu açıkladı