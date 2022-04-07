Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı kura çekim devam ediyor…

Sağlık Bakanlığı kura çekimi 6 Nisan - 7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek görevlisi ve şoför olmak üzere toplam 10 bin kişinin alınacağı kuranın ilk etabında İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin çekimi gerçekleştirildi. 6 Nisan 2022 Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı kura sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr sayfasında açıklandı. 7 Nisan 2022 Perşembe günü devam edecek olan Sağlık Bakanlığı kurasının sonuçları aynı gün saat 22:00 den sonra açıklanacak.

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Sağlık Bakanlığı'nın 10.000 sürekli işçi alımı için 15/03/2022 – 21/03/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alındı. İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 06-07 Nisan 2022 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleştiriliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları aynı gün saat 22:00′ den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan ediliyor.

06 Nisan 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

07 Nisan 2022 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi belirlendi. Sağlık Bakanlığı kura çekimi noter huzurunda ve sadece Ankara ‘da yapılacak.

Kura 07 Nisan 2022 tarihinde 09:00 – 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADROSU

Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek. İlanda işçi alımına ilişkin kadroların meslek ve kadro sayısını ise şu şekilde sıralandı:

“Temizlik görevlisi 4032, güvenlik görevlisi (silahsız) 1452, klinik destek elemanı (hastane) 1844, şoför 465, elektrikçi 642, boyacı 245, marangoz 106, ısıtma ve sıhhi tesisatçı 537, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 435, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 242, toplam 10000.”