Şahan Gökbakar: Doların yeşiline değil ağacın yeşiline sevdalı olsalar keşke

Komedyen Şahan Gökbakar, "Büyük holdingler var ya bizim ülkede; sahipleri, eşleri, çocukları sosyal sorumluluk projeleri yaparlar, orkestra kurar sanata önem verirler, sporu desteklerler vs ama ormanı, ağacı kestirip kömür sahası açmaya çalışırlar. Doların yeşiline değil ağacın yeşiline sevdalı olsalar keşke" dedi.

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Komedyen Şahan Gökbakar, ağaç kesimleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gökbakar, şu ifadeleri kullandı;

*Beşiktaş’ta 112 Kanserli ağaç kesilmiş. İnsanlar bana ses çıkarmayacak misin yazıyor? Çıkarmıcam, çünkü belediye basta olmak üzere, bilim insanları, orman müdürlüğü vs tüm yetkililer kesilsin demiş. Yanlış uygulama ise verin mahkemeye. Ama zeytin ağaçları kesilmesin demeye devam!

*Rant uğruna kesilecek ağaçlara ses çıkartırım ben. Kömür diye yok edilecek zeytin ağaçlarına ses çıkartırım. Tedbirli olunmadığı içi göz göre göre yanan kızıl çamlar için bağırırım ben. Çünkü siyasi bir fanatizm veya kişisel çıkarlar değil, tabiat sevgisidir bana bunu yaptıran.

*Büyük holdingler var ya bizim ülkede; sahipleri, eşleri, çocukları sosyal sorumluluk projeleri yaparlar, orkestra kurar sanata önem verirler, sporu desteklerler vs ama ormanı, ağacı kestirip kömür sahası açmaya çalışırlar. Doların yeşiline değil ağacın yeşiline sevdalı olsalar keşke.

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