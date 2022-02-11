Sahil bandındaki kaçak yapılar yıkıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde 2021 yılında başlatılan kaçak yapı yıkımlarına devam ediliyor. Belediye ekipleri sahil bandında bulunan kaçak baraka, iş yeri ve yapıları yıkarak sahili vatandaşların kullanımına açıyor.

Latif SANSÜR

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Didim Belediyesinin kaçak yapılarla mücadelesi aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, geçtiğimiz yıl alınan karar gereği Fevzipaşa Mahallesi sahil kesiminde usulsüz şekilde işgalde bulunan özel işletmelere ve şahıslara ait yapıların yıkımını gerçekleştirmeyi sürdürdü. Belediye ekipleri iş makineleriyle binalar ve barakalar yıktı, temizlik çalışması yaptı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra sahil vatandaşların kullanımına açılacak.

“KAZANAN DİDİM OLACAK”

Yıkım çalışmalarını koordine eden Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, sahildeki çalışmaları 2022 yılında bitirmeyi amaçladıklarını belirtti. Şener, “Ekiplerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında bu sahili vatandaşlarımıza kazandırmayı amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Fevzipaşa Mahallesi’ne bağlı sahil kesiminde yıkım çalışmalarına başladık, pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldık. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından denizde gerekli temizlik yapılacak ve bu sahil düzenlenerek vatandaşlarımızın kullanımına açılacak. Yani çalışmalarımızın sonucunda kazanan bir kez daha Didim olacak” dedi.