Salda Gölü’nde su çekilmesi devam ediyor

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nde geçen yıllardaki kuraklık sebebiyle oluşan su seviyesindeki çekilme devam ediyor. Kuruyan alanlar ise bu yılki yağışlar ile bataklık görünümü aldı.

İsmail AKIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Burdur’un Yeşilova ilçesinde 44 kilometre yüz ölçümüne sahip, ölçülebilen 185 metre derinlikle de Türkiye’nin en derin gölü konumundaki Salda Gölü, geçen yıllarda yaşanan kuraklık sebebiyle su seviyesinde eki çekil sürüyor.

“YAĞIŞLAR ANCAK YER ALTI SULARINI BESLEYEBİLİR”

Burdur’un Yeşilova ilçesinde ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen Salda Gölü’nün, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars’taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunun açıklamasının ardından göle ilgi daha da arttı.

Bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla son birkaç yıldır Türkiye’nin en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Salda Gölü’nde, son yıllarda yağışların mevsim normallerinin altında olması nedeniyle suda 30 çekilme meydana geldi.

Kış aylarında yağan yoğun kar yağışına rağmen gölün su seviyesinde hala bir metrelik çekilme olduğunu söyleyen Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar, şöyle konuştu:

*Kış aylarında da gelmiştim gölün kenarına. O seviye ye göre bir metre kadar çekilme var. Çok abartılacak bir çekilme olmasa da bir çekilme var.

*Daha önceki çekilmeler 25 ila 50 metreydi. Şu an öyle değil. Bir metre kadar var. Yükseklik te 15 santim sanırım. Kuraklık sebebiyle gölün çekildiği yerler, geçen yıl kuruydu.

*Şimdi bataklık görünümünü almış. Suyun tek başına çekilmesi sadece kuraklıktan değil, yer altı sularının da çekilmesinden kaynaklanıyor.

*Bu yıl yağış çok güzeldi. İki aya yakın kar oldu dağda. Burada da 55 santimi buldu. Fakat yine de su çekilmesi var. Bu yağan kar yeraltı sularını anca besleyebilir. Gölde bir yükselme yok.

İlginizi Çekebilir Salda Gölü'nde tepki çeken görüntü...