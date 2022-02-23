Şampuan şişesinde 10 milyon liralık pırlanta

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda şampuan kutusunda kaçak olarak ülkeye sokulmak istenen 10 milyon liralık pırlanta ele geçirildi.

Habip ATAM

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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince havalimanında yapılan denetimlerde İran uyruklu bir yolcunun hareketleri şüpheli bulundu.

Şüpheli ve valizi yeniden incelendi. Yapılan incelemelerde valizdeki şampuan şişesinin olması gerekenden daha yoğun olduğu anlaşıldı.

Şüpheli yolcu muhafaza altına alınarak, havalimanındaki arama odasına götürüldü. Şampuan kutusunu kesen polis, 19 parça kilitli poşet içerisinde 365 gram pırlanta ele geçirdi. Piyasa değerinin 10 milyon lirayı bulduğu belirtilen pırlantayla ilgili olarak İran uyruklu S.M.A. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.