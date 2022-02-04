Samsun’da çirkin saldırıya tepkiler çığ gibi…

Samsun'da Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadeleyi başlatmak için kente ayak bastığı noktaya konulan anıta düzenlenen saldırı lanetleniyor. Atatürk'ün bindiği atın ayaklarına bağlanan halatın bir araç ile çekilerek yıkılmaya çalışılmasına başta siyaset, sanat, spor dünyasından olmak üzere toplumun her kesiminden binlerce tepki yağdı. Anıt çevresinde insan zinciri oluşturuldu, dün akşam da nöbet tutuldu.

Sibel GÜLERSÖYLER

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Kentin sembolü haline gelen Atatürk anıtı, Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılarak 29 Ekim 1931 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 yılında Milli Mücadeleyi başlatmak için kente ayak bastığı noktaya konulmuştu.

Onur anıtı olarak bilinen ve milli törenlerin düzenlendiği Atatürk anıtının yıkılmaya çalışılmasının ardından Samsunlular dün gece alanda nöbet tuttu.

MEŞALELİ FOTOĞRAF MİLYONLARCA KEZ PAYLAŞILDI

Samsunsporlu taraftarlar da Onur Anıtı’nın çevresinde toplandı, meşaleler yaktı.

Forza Şimşekler Taraftar Grupları Birliği’nin gösterisine Türkiye’nin her yerinden müthiş bir destek yağdı.

Anıtın meşaleler altındaki o görüntüsü paylaşım rekorları kırdı. Samsun ve Onur Anıtı etiketleri ile milyonlarca kez paylaşıldı.

Sosyal medyadan da çok sayıda kişi, yaşanan olaya ilişkin tepkilerini gündeme getirdi.

Başta siyaset ve sanat dünyası olmak üzere spor kulüpleri de anıtın o meşaleler altındaki fotoğrafını paylaştı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

ADD’DEN SERT TEPKİ: MOBESE KAMERALARI İLE HERKES İZLENİRKEN…

ADD Genel Merkezi ise saldırıyı yaptığı yazılı açıklama ile kınadı.

Açıklamada, sürecin sonuna kadar takip edileceğini, son dönemlerde artan saldırıları üzüntü ve kaygıyla izlediklerini belirterek, “Bu saldırılar beyinleri yıkanmış kiralık faillerinin, ‘keşke Yunan kazansaydı’ diyecek kadar vatan ve millet bilincinden yoksun meczup, alternatif tarih yazıcılığına soyunmuş sözde akademisyenleri, 21. yüzyılda saltanat ve hilafet özlemiyle yanıp tutuşan üniter ulus devlet karşıtı tarih cahillerini baş tacı eden kimi bildik çevrelerden cesaret buldukları ortadadır. Öte yandan, MOBESE kameraları ile her yer ve herkes izlenirken, şehrin ortasındaki Atatürk anıtına kamyonetle (ciple) yanaşıp, dakikalarca halat bağlamak ve araçla çekilmek suretiyle gerçekleştirilmeye çalışılan bu saldırı nasıl olup önlenemediği de ayrıca açıklanmaya muhtaçtır” denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu #Samsun etiketi ile anıtın olduğu meşaleli fotoğrafı paylaştı. Paylaşımı binlerce kişi tarafından beğenildi ve yeniden paylaşıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu: Sonsuza dek izindeyiz Ata'm. #Samsun

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Ey büyük Atatürk… Hiçbir güç seni Türk milletinin kalbinden ve hafızasından çıkaramaz. Ömrünü adadığın, eserini emanet ettiğin ve yıllardır başı dik yürüyen Türkler burada. #Samsun

Şarkıcı Gökhan Özoğuz: Duyulmaz boş laflar hakikat sürer hükmünü, kim ne derse desin, zafer doğduğu gündü

CHP İstanbul Gençlik Kolları: Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Atatürk ilkelerinin yılmaz bekçileriyiz. YIKAMAYACAKSINIZ!

Şair Sunay Akın: “Benim heykellerim de benimle kımıldar” Özdemir Asaf

ONA UZATTIĞINIZ HER EL BİZİ DAHA ÇOK BİRBİRİMİZE KENETLER

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu: Ona uzattığınız her el, bizi birbirimize daha çok kenetleyecektir! #Samsun

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: İlelebet… #Samsun

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke: Daima izindeyiz…

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt: Atatürk aydınlığı bu, sönmez, sönmeyecek… #Samsun #OnurAnıtı

Prof. Dr. Bengi Başer: Kafası hurafelerle, çarpıtılmış tarih bilgileriyle doldurulmuş yobaz zihniyete verilen en güzel cevap ve tepkidir Samsun'daki bu meşaleler… “Kaynağı” bu mesajı almıştır, müsterih olun…

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın… #Samsun

Yekta Kopan: 7-8 yaşlarındayım. Samsun'da Atatürk heykelinin önünde… Şu çocuktaki özgürlük, adalet, eşitlik, Cumhuriyet, aydınlık gelecek, kardeşlik duygusunu, Atatürk'ün yolunda ilerleme kararlılığını heykellere, anıtlara, sembollere saldırmakla yıkamazsınız. #Samsun

CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa… #Samsun

İLELEBET…

CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel: Ne güzelsin #Samsun

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet: Sevgi dediğin… İlelebet… #Samsun

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç: Bir daha gel gel #Samsun dan … Sarı saçlım mavi gözlüm…

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: Fikrimizde ve kalbimizde, sonsuza kadar. Silemezsiniz, aksine, her geçen gün ona daha çok layık olmaya çalışan milyonları göreceksiniz. #MustafaKemalAtatürk #Samsun

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: Bir gemi yanaştı Samsun’a sabaha karşı, Selam durdu kayığı, çaparası, takası, … Bir duman tüterdi bu geminin bacasından, bir duman. Bir duman değil bu! Memleketin uçup giden kaygılarıydı. #Samsun limanına bu gemiden atılan. Demir değil. Sarılan ana yurda Kemal Paşa’nın kollarıydı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Bugün, yarın, daima… Onurla, gururla! #Samsun

CHP Sözcüsü Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak: İlelebet

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan saldırının ardından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan C.İ.F ve B.F adlı iki kişinin Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgulamalarının devam ettiği öğrenildi.

Samsun nüfusuna kayıtlı ve çok sayıda sabıkaları olduğu tespit edilen iki saldırganın aynı zamanda akraba oldukları belirtildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, saldırganlar hakkında geniş çaplı soruşturmanın yapıldığını, en ince detayına kadar her şeyin araştırıldığını söyledi.

Dağlı, belediyelere yazı göndererek park ve bahçelerde ışıklandırmanın arttırılmasını, güvenlik kamera konulmasını, bozuk kameralar varsa onarılmasını, gündüz zabıtaların sık sık bu alanları kontrol edilmesini istedi.

Dağlı, gece de bekçiler başta olmak üzere güvenlik güçlerinin Atatürk anıtı olmak üzere kentteki park ve bahçeleri gözetim altında tutmaları için İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazı gönderdi.

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