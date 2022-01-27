Samuray kılıçlı saldırganla ilgili yeni gelişme

İstanbul Ataşehir’de, yolda yürüdüğü sırada Başak Cengiz’i takip ederek samuray kılıcıyla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Can Göktuğ Boz’un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Ataşehir'de, 9 Kasım 2021 tarihinde akşam saatlerinde yolda yürüyen mimar Başak Cengiz'i takip ederek samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “silahla tehdit” suçundan 2 yıldan 5 yıla, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefetten ise 6 aydan 1 yıla kadar kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Can Göktuğ Boz'un tutukluluk incelemesi yapıldı.

Mahkeme heyeti, Can Göktuğ Boz'u tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık Boz, 25 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

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