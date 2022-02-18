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Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 7, 8 ve 9 uncu dereceli 35 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacak.

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Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Başvurular, e-Devlet (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayıp 6 Mart 2022 Pazar günü saat 23.59'da sona erecek.

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