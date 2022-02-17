Şanlıurfa’da hamam kiraya verilecek

Şanlıurfa Karaköprü'de belediyeye ait hamam 36 aylığına kiraya verilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Şanlıurfa dahilinde bulunan Karaköprü Belediyesi adına kayıtlı olan Ali Baba Mahallesi 5045. Sokaktaki taşınmaz üzerinde bulunan yaklaşık 696 m2'lik Hamam, 03.03.2022 Perşembe günü Saat 09:30'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereği Açık arttırma usulü ile Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılarak ihale ile kiraya verilecektir.

İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, en geç; 02/03/2022 Çarşamba günü saat,16:00'ya kadar yukarıda istenen belgeler ile birlikte Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

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