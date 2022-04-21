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Sapık Pakistanlı sınır dışı edildi

Sokakta yürüyen kadınların gizlice videolarını çekip sosyal medyadan paylaşan Pakistanlı uyruklu sapık, hakkında yapılan adli işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Yayınlanma: 08:17 - 21 Nisan 2022 Güncellenme:
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22 Mart 2022 tarihinde TikTok platformu üzerinden kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu N. M. isimli yabancı yapılan araştırmalar sonucu adresi tespit edilerek kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıs hakkında yapılan adli işleme müteakip Göç İdaresi Binkılıç Geri Gönderme merkezine teslim edildi. Yabancı, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi personeli ve kolluk kuvvetleri nezaretinde İstanbul’da Havalimanı üzerinden sınır dışı edildi.

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