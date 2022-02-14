Sarıgül iktidara yüklendi: Yandaşa bal kaymak, millete boş baklava

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Erdoğan, ‘muhalefet yaygara koparıyor’ diyor. Sayın Erdoğan, muhalefet yaygara koparmıyor, siz halkın feryatlarını duymuyorsunuz. Yoksuldan vergi alıp, eşe dosta kıyak çektiler. Yandaşa bal kaymak, millete boş baklava, boş tost yedirdiler” dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde haftalık basın değerlendirmesi yaptı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“YEMEKLER GECİKSİN AMA KURYELER ÖLMESİN”

Kuryelerin çok zor koşullarda çalıştığına dikkat çeken Sarıgül, “Moto kuryeliğin acilen yüksek tehlikeli meslek grubuna alınması lazım. Hızlı servis baskısı kazaların artmasına yol açıyor. Buradan hem şirketlere hem de bütün yurttaşlarıma kuryelerin diliyle sesleniyorum: ‘Hızlı değil, güvenli teslimat', ‘Yemekler geciksin ama kuryeler ölmesin'” ifadelerini kullandı.

“SİZ HALKIN FERYATLARINI DUYMUYORSUNUZ”

Vatandaşların adeta belini büken elektrik ve doğalgaz faturalarına da değinen Sarıgül, “Evlere, işyerlerine fatura ateşi düştü. Türkiye faturaları konuşuyor. Sokak yürüyüşleri yapılıyor. AK Parti Genel Başkanı sayın Erdoğan, bunlar hiç yokmuş gibi ‘muhalefet yaygara koparıyor' diyor. Sayın Erdoğan, muhalefet yaygara koparmıyor, siz halkın feryatlarını duymuyorsunuz” açıklamasında bulundu.

“HESABINI VERİN”

Faturalar konusunda iktidara yönelik eleştirilerini sürdüren Sarıgül, şöyle konuştu:

*Faturalarda indirim beklerken sayın Enerji Bakanı, ‘100 liralık elektrik maliyetinin 50 lirasını hükümetimiz karşılıyor' dedi.

*100 liralık elektrik faturasının 50 lirasını siz karşılamıyorsunuz. Biz o 100 lira için sabahtan akşama kadar aldığımız her nefeste, attığımız her adımda KDV ödüyoruz, ÖTV ödüyoruz. Harç ödüyoruz.

*Biz kötü yönetimin faturasını ödüyoruz. Sayın bakan aynı konuşmasında ‘Elektrik üretiminde ithal oranımız yüzde 50. Temel sorun elektrik enerji üretim maliyetleri' diyor.

*Bırakın kendinize muhalefet yapmayı, elektrikte ithal oranını neden düşürmediniz? Onu söyleyin. Onun hesabını verin.

“MİLLETİN KEFEN PARASINA GÖZ DİKTİLER”

*Devletin kefen parasını yediler. Milletin kefen parasına göz diktiler” diyen Sarıgül, konuşmasını şöyle tamamladı; “Yoksuldan vergi alıp, eşe dosta kıyak çektiler. Yandaşa bal kaymak, millete boş baklava, boş tost yedirdiler. 20 yıldır ülkeyi yönetenler üretimi değil ithalatı tercih ettiler. Türk çiftçisini değil, yabancı çiftçileri zengin ettiler. Onun için bir kilo salatalık 30 liraya, bir kilo kabak 20 liraya satılıyor. Onun için bir tane domates 4 lira, biber, patlıcan 5 lira oldu. Gelişmiş ülkeler, 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra ne yiyeceklerini planlıyor. Biz bu akşam ne yiyeceğimizin derdindeyiz.”

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