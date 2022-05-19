Sarıgül Samsun’dan seslendi: Enosis hayalleri kurmayın

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Samsun'da Bandırma Vapuru önünden seslendi: "Kıbrıs bizim milli davamızdır. Bizim için Hakkâri neyse Kıbrıs odur, Edirne neyse Kıbrıs odur, Muğla neyse Kıbrıs odur. Helenizm, Enosis hayalleri kurmayın. Aklınızı başınıza alın."

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’nda Samsun’da Bandırma Vapuru’nun önünde basın açıklaması yaptı.

“KİMSE CUMHURİYETİ SAHİPSİZ, ATAMIZI SAVUNMASIZ SANMASIN”

Samsun’un direniş, bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin yandığı şehir olduğunu söyleyen Sarıgül, “Bizler Mustafa Kemal'in askerleri olarak bu meşaleyi söndürmemeye ant içtik. Demokratik, laik, cumhuriyeti ve Atatürk'ü içine sindiremeyenler var. Onlara Samsun'dan sesleniyorum. Kimse cumhuriyeti sahipsiz, atamızı savunmasız sanmasın. Mustafa Kemal'in askerleri buradadır. Hepimiz, Mustafa Kemal'in askerleriyiz.” dedi.

‘AMERİKA’YA ÇOK GÜVENMEYİN’

Türkiye’nin 103 yıl sonra yine emperyalist güçlerin ve onların yerli maşalarının hedefi altında olduğunu ifade eden Sarıgül, “Yunanistan başbakanı, ABD kongresinde konuşma yapıyor. Amerika'dan Kıbrıs'ın tamamını istiyor. ABD'nin cahil kongre üyeleri de ayakta alkışlıyor. Biz de buradan milli mücadelenin başladığı Samsun'dan diyoruz ki. Halep oradaysa arşın burada… Kıbrıs bizim milli davamızdır. Bizim için Hakkâri neyse Kıbrıs odur, Edirne neyse Kıbrıs odur, Muğla neyse Kıbrıs odur. Helenizm, Enosis hayalleri kurmayın. Aklınızı başınıza alın. Yerinizde akıllı akıllı oturun, saldırganlığı bırakın.

Türkiye, barışçı ve merhametli bir ülkedir. Türkiye büyük bir ülkedir. Biz sizin nüfusunuz kadar, insana kapımızı açtık. Onlara bakıyoruz. Yarın zorda kalırsanız, size de bakarız. Amerika'ya da çok güvenmeyin. Son yüzyılın dünya tarihi, Amerika'nın ihanet ettiği, yarı yolda bıraktığı ülkeler ve yönetimler tarihidir. Türkiye ile dost olmak hayrınıza olacaktır.” ifadelerini kullandı.

“ATATÜRK'ÜN YAKTIĞI UYGARLIK IŞIĞINI, BAĞIMSIZLIK ATEŞİNİ SÖNDÜRTMEYECEĞİZ”

“Atatürk 1919 yılı Mayısının 19. günü, Samsun'a çıktığında ülkemiz işgal altındaydı.” diyen Sarıgül sözlerini şöyle tamamladı:

“Ulusumuz yorgun ve yoksuldu. Ordu yoktu, para yoktu. Düşman çoktu. Atatürk'ün önderliğinde o gün nasıl başardıysak bugün de başarırız. Güçlükler ve engeller, karşısında yılgınlığa ve korkuya asla kapılmayacağız.

Yürekli, cesaretli ve inançlı olacağız. Atatürk'ün yaktığı uygarlık ışığını, bağımsızlık ateşini söndürtmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Başta büyük Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın bütün kahramanlarını şükranla anıyorum.”

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