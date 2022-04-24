Sarıgül’den dikkat çeken ücretsiz arsa önerisi

Büyük şehirlerdeki konut krizine ilişkin önerilerde bulunan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Arsa üretmek TOKİ’nin görevidir. Anadolu’da altyapısını kendisinin yaptığı arsalar üretsin. Bu arsalar büyük şehirde yaşayan ve artık doğduğu yere dönmek isteyenlere ücretsiz verilsin. Bunu başarabilirsek tersine göç olur, Anadolu canlanır, büyükşehirler rahatlar" dedi.

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yaşanmakta olan kiralık konut krizine ilişkin öneriler içeren basın açıklaması yaptı.

“SATILMAYAN, ATIL DURAN TÜM YAPILAR (AVM, OFİS) KÜÇÜK DAİRELERE ÇEVRİLSİN”

Sarıgül, basın açıklamasında şunları söyledi:

*Türkiye çok ciddi bir kiralık konut krizinin içindedir. Bu sorun toplumsal huzuru bozacak bir hal almıştır.

*Türkiye Değişim Partisi olarak, kiralık konut sorununun çözümü için yaptığımız şu önerileri tekrar kamuoyunun ve ilgililerin gündemine getirmeyi konunun önemi bakımından gerekli görüyoruz.

*Ofis, işyeri, AVM olarak kullanılmak üzere inşa edilen ancak satılmayan, inşaat projeleri ve atıl duran tüm yapılar küçük dairelere çevrilsin. Devlet, bu inşaat firmalarını vergi ve mevzuat açısından desteklesin.

“İNŞAAT ŞİRKETLERİ KİRALIK KONUT YAPSIN, KİRAYA VERSİN”

*İnşaat şirketleri, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kiraya vermek üzere konut yapsın. Devlet arsa, vergi avantajları sağlayarak firmaları teşvik etsin.

*TOKİ ve belediye şirketleri, dar gelirliler için kiralık sosyal konutlar yapsın.

*Arsa üretmek TOKİ'nin görevidir. TOKİ acilen ve öncelikli olarak bu görevini yerine getirsin. Anadolu'da altyapısını kendisinin yaptığı arsalar üretsin. Bu arsalar büyük şehirde yaşayan ve artık doğduğu yere dönmek isteyenlere ücretsiz verilsin. Kendi konutlarını yapmaları sağlansın. Bunu başarabilirsek tersine göç olur, Anadolu canlanır, büyükşehirler rahatlar.

“KİRA YARDIMI YAPILSIN”

*Evi olmayan emeklilere ve çalışanlara kira yardımı yapılsın.

*Oturma amaçlı ilk evini alacaklara sıfır faizli konut kredisi verilsin. tapu harç ve vergi alınmasın.

Konut hakkı insanın en temel haklarından biridir. Anayasamızın 57. maddesine göre devlet, konut ihtiyacını giderecek tedbirler almak zorundadır.

*Türkiye Değişim Partisi, herkesin yapacak işi, yiyecek aşı, başını sokacak bir evi olmasını yurttaşlık hakkı olarak gören bir partidir.

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