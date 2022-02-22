Satış yapamayan pazarcı artık 2 liraya dert dinliyor

Ekonomik krizin derinde etkilediği sektörlerden birisi olan pazaryerlerinde tezgahtaki ürününü satamayan esnaf artık başka yöntemlere başvurmaya başladı. Tezgahındaki ürünleri satamayan ve vatandaşın yüzündeki derin üzüntüyü gören Manisalı pazarcı Yasin Kamal tezgahının başında artık 2 liraya dert dinlemeye başladı.

İlker KILIÇASLAN

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Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan gıda ürünlerine kadar gelen yüksek zamlar vatandaşın cebini yakarken, artan girdi maliyetleri sebebiyle ekonomik yükün altında ezilen esnafında iş yapamaz hale getirdi.

Son aylarda gıda ürünlerindeki yüksek artış vatandaşları pazaryerlerinden boş fileyle dönmesine sebep olurken, vatandaşlara moral vermeye çalışan pazarcı esnafını da ilginç bir yönteme başvurdu.

Manisa'da 20 yıllık pazarcı esnafı Yasin Kamal, tezgahına koyduğu ‘Dert Dinlenir 2 TL' dövizi ile vatandaşın yüzünü güldürdü.

“COK DERTLİ VATANDAŞ BU YAZIYI GÖRÜNCE YÜZÜ GÜLÜYOR”

Son bir yıldır pazaryerine gelen vatandaşın yüzünün gülmediğini, bu nedenle pazarcının da yüzünün gülmediğini ifade eden Yasin Kamal, esas amacının vatandaşın yüzünde azda olsa tebessüm oluşturmak olduğunu ifade etti.

Pazarcı Yasin Kamal kendisini artık pazarcılığın yanında ek iş olarak dert dinlemek gibi yeni bir işe sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Eskiden vatandaş pazara geldiğinde yüzü güler, pazarcıyla sıcak bir sohbet yapardı. Ancak son bir yıldır zamlardan sonra böyle bir şey kalmadı. Pazara gelen herkesin psikolojisi bozuk şekilde yüzü asık. Zamlar herkesin psikolojisini bozdu. Bu nedenle vatandaşların yüzünü güldürmek için böyle bir şey yaptım. Tebessüm etmeleri için böyle bir ironi yapalım dedik. İnsanlar bu yazıyı görünce yüzleri gülüyor.”

“PARA ALMADIM, ÜSTÜNE ÇAY ISMARLADIM”

Tezgahındaki yazıyı görenlerin dertlerini anlatmak için yanına geldiğini söyleyen Kamal yaşadığı bir olayı şu cümlelerle dile getirdi: “Tezgahtaki yazıyı gören vatandaşın bir tanesi gelip derdini anlattı. Derdini anlatırken ona çay söyledim. Vatandaş bana ‘Şu kadar maaş alıyorum; 2 poşet şey aldım 100 lira tuttu' dedi. Kendisi çok dertliydi. Sonra dert dinlemek 2 lira dedim. Ama para da almadık. Baktık vatandaş çok dertli 2 lirayı almak istemedim. Üstüne çay parasını da ben ödedim. Yaşadığım durum beni de üzdü. Her gün bir kişinin derdini dinler olduk.”

KÜÇÜK DOMATESİN TANESİ 1 BUÇUK LİRA

Hayat şartlarının her geçen gün zorlaştığını, vatandaşın artık alım gücünün çok düştüğünü ve bununla birlikte esnafında kazanamadığını söyleyen pazarcı Yasin Kamal son olarak şu ifadelere yer verdi:

“İnsanların alım gücü düştü. Eskiden kilo kilo alınan meyve sebzeler artık tane usulü alınıyor. Tane almak isteyen vatandaşı geri çeviremiyoruz. Çünkü vatandaşında evine bir şey götürmesi gerek, bizimde evimize 3-5 kuruş bir şeyler götürmemiz gerek.

Küçük domatesin tanesi 1,5 lira. Orta boy salata 1 tanesi 1 lira 30 kuruş. Vatandaş bunları nasıl alsın, ben bu ürünleri nasıl satayım. Halci beni arıyor ‘Ürünleri satabildin mi' diye. Ben de satamadığımızı söylüyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun gerçekten”

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