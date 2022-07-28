Savcı Sayan ve yakınları Ağrı sokaklarında Kalaşnikofla gezdi

AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın gece yarısı ellerinde uzun namlulu silahlar olan bir grupla şehir merkezinde yürümesi gündem oldu. Görüntülerin Ağrıspor'un satışı üzerinden çıkan bir kavganın ardından çekildiği ileri sürüldü.

Orhan BOZKURT

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AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve yakınlarının, Ağrıspor Başkanı Mehmet Yıldırım ile kavga ettikten sonra ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu. Sosyal medyada değişik hesaplardan paylaşılan görüntülerde Savcı Sayan’ın gece saatlerinde ellerinde uzun namlulu AK 47 Kalaşnikof silahlar olan bir grupla kent merkezinde yürüyüş yaptığı görüldü.

SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre görüntülerin Ağrıspor üzerinden çıkan kavga sonrası çekildi. İddiaya göre Sayan, kavgada kendisi dahil bazı yakınlarının darp edilmesi nedeniyle şikayetçi oldu. Ağrıspor Başkanı Mehmet Yıldırım ise yine sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda karakolda ifade verdiklerini belirtti. Yıldırım, bunun adaletsizlik olduğunu söyledi. Kavganın nasıl başladığına ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

CANLI YAYINDA AÇIKLAMA YAPACAĞIZ

Ağrıspor’a ait olduğu belirtilen bir sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada ise bugün akşam saatlerinde belgelerle açıklama yapılacağı duyurulmuştu. O paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Yarın saat 19.00’da kulübümüzü bu duruma düşürenler, kuyusunu kazanlar, iş çevirenler hakkında bilgi, belge ve deliller ile beraber basın açıklaması yapılacak. Başkanımız Mehmet Yıldırım ve kulüp müdürümüz Kerem Adıgüzel birlikte bu basın açıklamasını yapacaklar. Tüm Ağrı halkını bu canlı yayını izlemeye davet ediyoruz. İlimiz ve kulübümüzün selameti için bu basın açıklamasını maalesef yapmaya mecbur kaldık.”

Mehmet Yıldırım başkanlığındaki Ağrıspror Türkiye 3. Liginde mücadele eden Ağrıspor’da geçtiğimiz sezon AKP’li Belediye Başkanı Savcı Sayan’ı onursal başkan ilan etmişti. Bu sezon öncesi ise Ağrıspor’un şirketleşerek satışının gündeme gelmesi kentte tartışmalar neden olmuştu.

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