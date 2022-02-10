Savcı Sayan’ın tepki çeken görüntülerine ‘dostane çözüm’ kararı

Devlet korumasındaki çocukları ifşa eden AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ı, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Kamu Denetçiliği Kurumu’na şikayet etmişti. Ağrı Belediyesi’nin “Paylaşımları kaldırdık” cevabı üzerine “Dostane Çözüm” kararı alındı. CHP’li Tanal, Ağrı Belediyesi’nin hesabındaki paylaşımın silindiğini, ancak Savcı Sayan’ın kendi paylaşımını silmediğini açıklayarak, “Kamu Denetçiliğini neden yanıltıyorsunuz?” diye sordu.

Orhan BOZKURT

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AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın, yılbaşı gecesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'ne (Sevgi Evleri) ve Ağrı Çocuk Esirgeme Kurumu'na gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası devlet koruması altındaki çocukların video görüntülerini resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşması büyük tepki çekmişti.

SÖZCÜ’nün bu durumu haberleştirmesi üzerine CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, çocukların fotoğraflarının Ağrı Belediyesi'nin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılmasıyla ilgili olarak, “Çocuk haklarının ihlal edildiği” gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayette bulunmuştu.

AĞRI BELEDİYESİ “SİLDİK” DEDİ, DOSTANE ÇÖZÜM KARARI ALINDI

Diğer adıyla ‘Ombudsmanlık’ olarak bilinen kurum, Ağrı Belediye Başkanlığı’nın “Başkanımız Savcı Sayan’ın yılbaşı ziyaretleri kapsamında gerçekleştirmiş olduğu Çocuk Esirgeme Kurumu ve Sevgi Evleri ziyaretleri tüm sosyal medya hesaplarından kaldırılmıştır” şeklindeki yanıtı üzerine “Dostane Çözüm” kararı aldı.

PAYLAŞIM SİLİNMEMİŞ

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kararı üzerine Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan CHP'li Mahmut Tanal, kamuoyunda tepkiye yol açan devlet korumasındaki çocukların görüntülerinin Ağrı Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından silindiğini, ancak Savcı Sayan'ın Twitter hesabındaki paylaşımın halen silinmediğini belirterek, AKP'li belediye başkanın devletin ‘Obdusmanlık' kurumunu yanıltıldığını kaydetti.

“BU KARAR ÖDÜL OLUR”

Tanal, konuyla ilgili olarak şunları söyledi;

“Devlet korumasındaki çocukları ifşa eden Savcı Sayan’ı Kamu Denetçiliği Kurumu’na şikayet ettik. Ağrı Belediyesi, “Paylaşımları sildik” dediği için Kamu Denetçiliği Kurumu, “Dostane çözüm” kararı aldı. Ağrı Belediyesi’nin Twitter hesabındaki paylaşım silinmiş, doğru. Ancak Savcı Sayan’ın Twitter hesabındaki paylaşım duruyor.

Savcı Sayan, belediye olarak ‘Kamu Denetçiliği Kurumu’nu neden yanıltıyorsunuz? “Kamu görevlisi” olarak paylaşımını silmemişsin. Paylaşımlar silinse bile “Dostane çözüm” kararı, Savcı Sayan’a, Ağrı Belediyesi’ne ödül olur! Çünkü görüntüler birçok yerde yayıldı. Savcı Sayan ve ilgili kurumlar, keyfi şekilde davrandı.

Ayrıca Ağrı Valiliği’ni, Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı, İçişleri Bakanlığı’nı da şikâyet etmiştik.”