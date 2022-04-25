Savcıyı döven zihinsel engelli tahliye edildi

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli cumhuriyet savcısını makam odasında darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve dört farklı suçtan 13 yıl 7 aya kadar hapsi istenen zihinsel engelli Gökmen Y. tahliye edildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı O.S., zabıt katibi İ.B. ile güvenlik görevlisi A.P.’ye makam odasında hakaret ve darp ettiği gerekçesiyle 4 suçtan toplamda 13 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Gökmen Y. hakim karşısına çıktı.

“YAKASINA YAPIŞTIM”

Savunma yapan sanık Gökmen Y., “Müşteki olduğum bir dosya bulunmaktadır. Olay günü dosyayla ilgili görüşmek için cumhuriyet savcısının odasına girdim. Savcıya dosyayla ilgili bazı taleplerde bulundum. Ancak taleplerimle ilgili olumlu cevap alamadım. Ben de cumhuriyet savcısının yakasına yapıştım. Güvenlik görevlisi araya girdi. Güvenlik görevlisine vurduğumu hatırlamıyorum. İ.B'ye de vurduğumu hatırlamıyorum. Diğer müştekilere hakaret ve tehdit içerikli herhangi bir söz söylemedim” dedi.

RAPOR SUNULDU

Sanığın zihinsel engelli olduğuna dair rapor sunduklarını söyleyen sanık avukatı ise söz alarak, “Dosyada müvekkilimizin doktor raporlarını sunduk. Yüzde 48 oranında zihinsel engellidir. Cezai ehliyeti bulunmamaktadır. Türk Ceza Kanunu 32. madde kapsamında rapor aldırılmasını talep ediyoruz. Müvekkilimizin müştekiyi yaralamaya yönelik bir eylemi bulunmamaktadır. Sadece yaka tutma söz konusudur” diyerek sanığın tahliyesini istedi.

“DIŞARI ÇIKARMAYA ÇALIŞIRKEN TEKME ATTI”

Müşteki güvenlik görevlisi A.P., şunları anlattı:

– Olaydan iki gün önce sanık adliyeye gelip cumhuriyet savcısını sormuştu. Sanık hal ve tavırlarından sıkıntılı birisi olduğu belliydi. Olay günü de sanık adliyeye geldi. Savcıyla görüşmek istediğini söyledi. Sıkıntılı biri olduğu belli olduğu için sanıkla beraber savcının odasına gittim. Sesini yükseltmeye başladı. Sanığı dışarı çıkarmaya çalıştım. Sanık bana tekmeyle vurdu. Bu sırada savcı bana yardımcı olmak için yanıma yaklaştı. Sanığın savcının da çenesine doğru yumrukla vurduğunu gördüm. Bu arada sesler üzerine adliyede çalışanlar odaya girdi. İ.B. de bize yardımcı olmaya çalıştı. Şikayetçiyim.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Zabıt katibi olan müşteki İ.B. ise şunları söyledi:

– Olay günü cumhuriyet savcısının odasından bağırma sesleri geldiğini duyunca odaya yöneldik. Kapıyı açtığımızda içeride bir arbede olduğunu gördük. Odaya girdiğimde sanık müşteki A.P.'ye tekmeyle vuruyordu. Savcının da çenesine eliyle vurduğunu gördüm. Şahsı sakinleştirmeye çalıştık. A.P. kelepçe takmak için omzundan tutuyordu, ben de elimi sanığın kafasının arkasına koymuştum. Bu sırada sanık kafasını geriye doğru atınca elim sıkıştı. Ancak sanığın bana bilerek ve isteyerek zarar verdiğini düşünmüyorum. Zira olay anında beni gördüğünü bile zannetmiyorum.

Delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, dosyaya sunulan sağlık raporları, tutuklu kaldığı süre ve tutukluluğun devamının ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağının anlaşıldığını belirten mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

Öte yandan mahkeme, sanığın iddianamede belirtilen suçlar yönünden işlediği fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını anlama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin gelişip gelişemediğine ilişkin, sağlık raporları aldırılması için Adli Tıp Kurumu'na veya hastaneye sevkinin sağlanması için müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.