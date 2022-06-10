‘SBK’nın kaçmasına izin veren bakan yardımcısı, eleştiren ise sanık oldu’

CHP’li vekil bu tespiti, Meclis Adalet Komisyonu’nda yaptı. Ödüllendirmeye Hasan Yılmaz ve Akın Gürlek’i, cezalandırmaya da Canan Kaftancıoğlu’nu örnek gösterdi.

Veli TOPRAK

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CHP'Lİ SÜLEYMAN BÜLBÜL, ADALET TERAZİSİNDEKİ BOZULMAYI BÖYLE ANLATTI:

İktidarın Meclis'e yolladığı 6. Yargı Paketi'nin komisyondaki görüşmelerine Aydın CHP Milletvekili Süleyman Bülbül'ün sözleri damga vurdu. Bülbül, İstanbul eski Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz ile İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek'in Adalet Bakan yardımcılıklarına atanmasını şöyle eleştirdi:

“Hasan Yılmaz ve diğer 2 yargıç hakkında suç duyurusunda bulundum, görevi kötüye kullanma ve resen tespit edilecek tüm suçlarla ilgili. Ne için ? İstanbul Başsavcı Vekili iken olmayan MASAK raporuna binaen “SBK holding var, bu Sezgin Baran Korkmaz'ın üzerindeki yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması ve malları üzerindeki tedbir yasağının kaldırılması” talebinde bulunan. Korkmaz'ın yurtdışı çıkış yasağını kaldıran ve malları üzerindeki tedbiri kaldırıp da yurtdışına kaçmasına yol açan, işlemleri yapan hâkim şu anda Adalet Bakan Yardımcısı. Ama İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu bu konuda bizim hazırladığımız, CHP'nin bir broşürü “tweetde paylaştı diye yargılandı. İroniye bakın. Birisi kaçmasına göz yumuyor, Adalet Bakan Yardımcısı oluyor, diğeri ise Cumhurbaşkanına hakaretten, İçişleri Bakanına hakaretten yargılanıyor. İşte, yargının geldiği nokta bu”

‘AYM KARARINI TANIMADI'

Öte yandan Bülbül, ikinci örnek olarak da 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanıyken Cumhurbaşkanı tarafından Bakan Yardımcısı olarak atanan Akın Gürlek verdi. Bülbül, “Anayasa'mıza göre Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır, yerel mahkemeleri bağlar. Enis Berberoğlu davasında, ‘karar beni bağlamaz' diyen Gürlek hakkında yapılan şikâyette HSK “AYM kararını uygulamayan hâkimlere yaptırım yok' diye karar verdi.Bu hâkim kim? Akın Gürlek şu anda Bakan Yardımcısı…” dedi.