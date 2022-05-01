Seçimlere kendi logosuyla girecek olan DEVA’dan ilk reklam filmi

Seçimlere kendi logosuyla gireceğini açıklayan Deva Partisi, ilk reklam filmini yayınladı. Filmde, Babacan’ın “Esnaf günlerce siftah yapamıyor, borçlarını ödeyemiyor, kepenklerini kapatma zorunda kalıyor. Gençlerimiz işsiz ve daha hazini, gençlerimiz umutlarını yitiriyor” sözlerinden sonra “Demokrasi, atılım, derhal, bugün” şeklinde esnaf, kadın ve şoför, avukat, tempo tutuyor. Babacan ise “Deva Partisi’nin sel olan damlaları karşısında hiçbir baraj duramayacak” mesajını veriyor.

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Seçimlere kendi logosuyla gireceğini açıklayan Deva Partisi, ilk reklam filmini yayınladı. Genel Başkan Ali Babacan, birçok alanda yaşanan sorunlara değinirken, farklı meslek gruplarından isimler ise “Demokrasi, atılım, derhal, bugün” talebini dile getiriyor.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yeni tanıtım filmini yayınladı. Babacan'ın “Esnaf günlerce siftah yapamıyor, borçlarını ödeyemiyor, kepenklerini kapatma zorunda kalıyor. Gençlerimiz işsiz ve daha hazini, gençlerimiz umutlarını yitiriyor” sözlerinden sonra bir kadın hayat pahalılığını sembolü haline gelen Ayçiçek yağı kutusunu, bir pazarcı boş meyve kasasını, ucuz akaryakıt kuyruğuna giren bir şoför ise arabasının kaportasına vurarak “Demokrasi, Atılım, Derhal, Bugün” talebini dile getiriyor.

Babacan ise “Ellerini gelini artlarına koymasınlar, Deva Partisi'nin sel olan damlaları karşısında hiçbir baraj duramayacak” mesajını veriyor.