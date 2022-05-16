Sedanur Şen’in ölümüne ilişkin davada karar çıktı

Maltepe’de 24 yaşındaki Sedanur Şen’in rezidansta ölü bulunmasına ilişkin tutuklu yargılanan sanık hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan beraat kararı verildi. “Uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan 12 yıl 6 ay hapis hapse çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Maltepe’de 9 Eylül 2021 tarihinde 24 yaşındaki Sedanur Şen’in rezidansta ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan Serdar Yazıcı’nın, “taksirle ölüme neden olma” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Yazıcı cezaevinden getirilirken taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan müşteki avukatı, “Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın her iki suçtan cezalandırılmasını talep ederiz” dedi.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda maktul Sedanur Şen'in kanında uyuşturucu maddeye rastlandığını ve maktulün uzun süredir uyuşturucu tedavisi gördüğünü kaydetti.

Mütalaada, sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirtilirken Sedanur Şen'in ölümüne ilişkin bilinçli taksirle hareket ettiğini gösterir yeterli bir illiyet bağı kurulamadığı vurgulandı.

Sanığın “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan beraatini isteyen savcı, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan ise cezalandırılmasını istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

“PSİKOLOJİM BOZULDU”

Bunun üzerine sanık Serdar Yazıcı söz alarak, “Uyuşturucu ticareti yapıyor olsaydım maktul başka birine gidip uyuşturucu almak zorunda kalmazdı. İkinci yakalanışımda miktar biraz yüksekti, kabul ediyorum. 3-4 gün psikolojik olarak kötüydüm. Maktulün ölümüne ilişkin haberler çıkınca psikolojim bozuldu. Ben de tutuklanacağımı duyduğum için ne kadar param varsa hepsiyle uyuşturucu aldım. Tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

Sanık avukatı ise, savcının beraate ilişkin mütalaasına katıldıklarını söyledi. Son sözü sorulan sanık, “Beraatimi isterim” dedi.

ÖLDÜRMEDEN BERAAT, UYUŞTURUCUDAN CEZA

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Serdar Yazıcı hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 12 yıl 6 ay hapis hapse çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. İHA

İlginizi Çekebilir Pınar Gültekin davasında 12'nci duruşma

İlginizi Çekebilir İç çamaşırı çalıp kasiyere bıçak çeken kadın serbest bırakıldı