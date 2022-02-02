Sedef Kabaş: ‘O ekonomistse ben de İngiltere kraliçesiyim’ dediğim için yargılanıyorum

CHP'li kadın milletvekilleri, katıldığı TV programında yaptığı açıklamadan dolayı 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 12 gün önce tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer, Kabaş'ın "O ekonomistse ben de İngiltere kraliçesiyim dediğim için yargılanıyorum. Partili Cumhurbaşkanının bana hasmı var" dediğini aktardı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP'li kadın milletvekilleri, gazeteci Sedef Kabaş'la yaptıkları görüşmenin ardından Bakırköy Kadın Cezaevi önünde açıklama yaptı.

‘SADECE HAKARETTEN TUTUKLANMADI’

Sedef Kabaş’ın sadece cumhurbaşkanına hakaretten tutuklu olmadığını belirten Gülizar Biçer Karaca, “Sedef Kabaş’ın laik, çağdaş, dik duruşlu, cesur, doğruları korkusuzca söyleyen bir cumhuriyet kadını olarak tutuklandığını düşünmekteyiz.” dedi.

‘PARTİLİ SİSTEMDE BU SUÇLAMA DÜŞÜRÜLMELİ’

TCK 299’da düzenlenen ‘Cumhurbaşkaına hakaret’ suçlamasının partili cumhurbaşkanı olmadan önce çıkarıldığını hatırlatan Biçer, “2018 seçimlerinden sonra artık partili, tarafsız olmayan bir cumhurbaşkanı sistemi geldiği için 299. maddenin bu sistemde uygulanması ve bu maddenin arkasına sığınılmasını da asla kabul etmiyoruz” dedi.

AİHM KARARI UYGULANMALI

Konuşmasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Vedat Şörli kararında belirttiği, ‘Bu madde, Avrupa İnasan Hakları Sözleşmesine ve AİHM içtihatlarına uyumlu değildir’ hükmünü hatırlatan Biçer, “Bu karar itibariyle cumhurbaşkanına hakaret ile ilgili suçlamaların ve davaların düşürülmesi gerekirken hala partili cumhurbaşkanı olarak uygulanması kabul edilemez.” dedi.

TUTUKLU YARGILANMAMALI

Biçer, hem AİHM kararında belirtilen hususların hem de ön görülen cezanın alt ve üst sınırının da dikkate alınarak Sedef Kabaş’ın tutuklu yargılanamamsı gerektiğinin de altını çizdi.

KABAŞ, KADIN DAYANIŞMASINI ANLATTI

Biçer daha sonra Sedef Kabaş ile yaptıkları görüşmeyi anlattı. Kabaş’ın kendilerine ‘Ben burada hiçbir şekilde makamların, koltukların, ünvanların arkasına saklananlar gibi değil, halkın vicdanının gücünü hisseden bir kadın olarak bulunuyorum’ dediğini aktaran Biçer, cezaevi koşulları konusunda herhangi bir sıkıntı ve sorunun yaşanmadığını ifade ettiğini söyledi.

Biçer şöyle devam etti; “Başka bir şey daha söyledi; ‘Bu cezaevine girdiğimde müthiş bir kadın dayanışması gördüm ve yaşıyorum. Hangi siyasi görüşten olursa olsun ya da hangi suçtan tutuklu ya da hükümlü olsun müthiş bir kadın dayanışması var içeride. Bu da benim moralimi oldukça güçlendiriyor. Bu dayanışma Türkiye Cumhuriyetinin geleceğine ilişkin umutlarımı yükseltti’ dedi”

‘ELLRİM ÜŞÜDÜ 6 SAATTE ELDİVEN DİKTİLER’

Biçer, Kabaş’ın kadın dayanışmasına ilişkin yaşadığı bir olayı da aktardı. Kabaş’ın, “Havalandırmada dolaşırken ‘ellerim üşüdü’ dediğimde 6 saat sonra kadınlar bana eldiven ördüler.” dediğini belirtti.

OĞLUNA MESAJ GÖNDERDİ

Biçer daha sonra Kabaş’ın oğlunun doğum günü için yazdığı mesajı okudu: “Daha yaşanabilir Türkiye için verdiğim mücadele belki de sana verebileceğim en büyük hediyedir sevgili oğlum”

‘PARTİLİ CUMHURBAŞKANININ BANA HASMI VAR’

Kabaş’ın daha önce de 17-25 Aralık soruşturmalarına ilişkin attığı bir tweetten sonra ağır cezada yargılandığını ve beraat ettiğini dediğini aktaran Biçer, Kabaş’ın 2018’de ‘diplomasız cumhurbaşkanı istemiyorum’ dediği için yargılanmasına devam edildiğini, yine yakın zamanda ekonomik krize dikkat çekmek için ‘dolar 10 TL olacak’ dediği için hakkında, ‘spekülasyon yaptığı’ gerekçesiyle soruşturma açıldığını ancak bu süre içinde doların 18’e yükseldiğini hatırlatarak, ‘O ekonomist ise ben de İngiltere kraliçesiyim’ dediğim için bana bir hasmı var. İşte tüm bunlardan dolayı partili cumhurbaşkanının bana hasmiyane tavrı var, bu yüzden yargılanıyorum’ dediğini aktardı.

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