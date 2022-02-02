Sedef Kabaş’tan AYM’ye bireysel başvuru

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın tutukluluğuna dair avukatı Uğur Poyraz, Kabaş adına, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Gazeteci Sedef Kabaş, katıldığı televizyon programında, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle 22 Ocak 2022 tarihinde tutuklanmıştı.

TUTUKLULUĞA YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLMİŞTİ

Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin, Kabaş hakkındaki tutuklama kararına, İstanbul 58. Aliye Ceza Mahkemesine 24 Ocak tarihinde itiraz etmiş, mahkeme, Sulh Ceza Hakimliğinin kararında usul ve yasaya aykırılık olmadığı kanaatine vararak itirazı reddetmişti.

Avukat Poyraz, bu kez de Kabaş'ın tutukluluğuna ilişkin, Kabaş adına Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

Kabaş adına AYM'ye bireysel başvuruda bulunulduğunu ise yazar Yaman Akdeniz, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Akdeniz, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“BAŞVURU ELDEN SUNULDU”

* Sedef Kabaş adına biraz önce Anayasa Mahkemesi’ne tedbir, öncelik talepli bir bireysel başvuru yaptık. Başvuruyu, İfade Özgürlüğü Derneği Hukuk Ekibi, Uğur Poyraz ile birlikte hazırladı. Başvuru Kerem Altıparmak tarafından Ankara’dan, elden AYM’e sunuldu.

DERHAL TAHLİYE EDİLMESİ TALEP EDİLDİ

* Anayasa Mahkemesi başvurusunda, Sedef Kabaş’ın tedbir yoluyla derhal tahliye edilmesi ve başvurunun öncelikli olarak pilot dava usulüne göre incelenmesi talep edildi.

* Başvuruda Sedef Kabaş’ın tutuklanma kararı ile Anayasa'nın 19. maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrası ve AİHS'in (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 5/1 ile 5/1-c maddelerinde düzenlenen ‘kişi hürriyeti ve güvenliği' hakkının ihlal edildiğinin tespit edilmesi talep edildi.

* Ayrıca, Sedef Kabaş’ın Anayasanın 26-28. maddeleri ile AİHS'nin 10. maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğünün, Anayasanın 19, 26-28. maddeleri ile bağlantılı olarak 14. maddesinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi de talep edildi.

“HUKUKSUZLUĞUN BİR AN ÖNCE SONLANDIRMAK İÇİN AYM'YE BAŞVURDUK”

Uğur Poyraz, Yaman Akdeniz'in paylaşımını alıntılayarak, “Haksızlığı, hukuksuzluğu bir an önce sonlandırması için Sedef Kabaş adına bugün AYM Başkanlığı’na müracaat ettik. Bakalım Anayasa Mahkemesi haksızlığın karşısında mı, yoksa hukuksuzluğun ortağı mı?” ifadeleriyle kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

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