Sedef Kabaş’ın sözlerini paylaşan İYİ Partili genç tutuklandı

İYİ Parti Gençlik Kolları üyesi 20 yaşındaki Alp Emeç, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına neden olan atasözünü paylaşması nedeniyle tutuklandı. İYİ Parti'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hukuka, vicdana, adalete, millet olarak adalet duygumuza açıkça aykırı olarak tesis edilen Alp Emeç’in tutuklanması kararını, titizlikle takip etmek, görevimizi yerine getirmek zamanıdır" denildi.

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İYİ Parti Gençlik Kolları üyesi 20 yaşındaki Alp Emeç ‘cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. Emeç'in tutuklanma gerekçesi, gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına neden olan atasözünü kendi hesabından paylaşıp silmesi olarak gösterildi.

İYİ PARTİ’DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti’den konuyla ilgili açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Adalet, Adalet, Adalet !!! Hukukun kodları ile oynadığınız zaman iktidarınız bir süre daha devam eder ama, “Adalet” yeri doldurulamaz bir şekilde terk eder o ülkeyi. Adalet terk ettiği zaman, umutlar da eşyalarını toplamaya başlar. Umutlar eşyalarını topladığı zaman, geriye sadece, güvensizlik ve ümitsizlik kalır. İşte tam olarak bizlere yaşatılan Türkiye budur.

Alp Emeç 20 yaşında, tam burslu olarak üniversite eğitimini tamamlamaya çalışan bir yandan da ülkesi için endişelenen bir genç kardeşimiz. Dün akşam tutuklandı. Neden mi tutuklandı? Yaptığı ve sonrasında sildiği bir sosyal medya paylaşımı yüzünden tutuklandı.

“İSİMSİZ KURBANLAR”

Tutuklamaya sevk eden bir savcı ve tutuklama kararı veren bir de hakim. Adaleti sağlamak için hukuk fakültesinden mezun olmuş iki hukukçu, kodları ile oynanmış hukuk sistemimizin isimsiz iki yeni kurbanı daha.

Bu isimsiz kurbanlar, 20 yaşında bir gencin hayatını, verdikleri kararlar ile karartıyorlar. Yargı kararıdır, elbette saygı duyacağız. Ama adaleti sağlamak için verilen kararın, hem hukuka, hem adalete, hem de vicdana uygun olması gerekliliği ne olacak?

“ADALET DUYGUMUZA AÇIKÇA AYKIRI”

Bu esas unsurları barındırmadığı zaman mahkeme kararı kendini nasıl hukuk dünyasında ve vicdanlarda meşrulaştıracak? İşte şimdi tam da bu ülkenin; sorumluluk sahibi hukukçularına, Türk Milleti adına karar veren yargıçlarına, kalemini namusu bilen gazetecilerine, ülkeye hizmet etmek için yola çıkmış siyasetçilere, vatandaşlık, sorumluluk ve bilincine sahip her bir vatandaşımıza görev düşmektedir.

Hukuka, vicdana, adalete, millet olarak adalet duygumuza açıkça aykırı olarak tesis edilen Alp Emeç'in tutuklanması kararını, titizlikle takip etmek görevimizi yerine getirmek zamanıdır.”

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