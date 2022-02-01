Sedef Kabaş’tan mesaj: Bu hukuksuzluğu kimse savunamaz

‘Cumhurbaşkanı'na hakaret’ suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş, kendisini cezaevinde ziyaret eden avukatı Uğur Poyraz’a, “Hüküm giysem 1 saat bile infazı olmayan bir suç isnadıyla 11 gündür demir parmaklıklar arkasındayım. Bu hukuksuzluğu kimse savunamaz” dedi. Avukat Poyraz, sosyal medya hesabından Kabaş ile görüşmesini paylaştı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Gazeteci Sedef Kabaş, katıldığı bir televizyon programında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle 22 Ocak’ta, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

11 gündür tutuklu bulunan gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kabaş'ı cezaevinde ziyaret ettiğini duyurdu.

“ADALET BAKANI OLARAK SİZ BU KONUDA NE DİYORSUNUZ?”

Avukat Poyraz, yaptığı paylaşımda, “Bugün Sedef Kabaş'ı ziyaret ettim. ‘Hüküm giysem 1 saat bile infazı olmayan bir suç isnadıyla 11 gündür demir parmaklıklar arkasındayım. Bu hukuksuzluğu kimse savunamaz' diyor. Adalet Bakanı olarak bu konuda siz ne diyorsunuz Bekir Bozdağ?” ifadelerini kullandı.

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