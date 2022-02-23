Şehit annesi CHP’li belediyeyi ziyaret etti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan Şehit Burhan Zeytinci’nin annesi Hanife Zeytinci, bazı yayın organları tarafından yayımlanan haberlerin ardından Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz’ı ziyaret etti. Şehit olan Burhan Zeytinci’nin isminin bu tür asılsız haberlere konu edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Hanife Zeytinci, hem Başkan Türkyılmaz’ın hem de ailelerinin daha fazla yıpratılmasına izin vermek istemediğini belirtti.

Halil ATAŞ

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Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaşayan şehit annesinin oturduğu evinin kaçak olduğu ve CHP’li Belediye tarafından yıkılacağı haberleri asılsız çıktı.

1992 yılında terörle mücadelede şehit olan Burhan Zeytinci'nin annesi Hanife Zeytinci, bahse konu haberlerin ardından Mudanya Belediye Başkanı CHP’li Hayri Türkyılmaz'ı ziyaret etti. İsminin bu tür asılsız haberlere konu edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Hanife Zeytinci, hem Başkan Türkyılmaz'ın hem de ailelerinin daha fazla yıpratılmasına izin vermek istemediğini belirtti.

“AİLEMİZİ ÇOK ÜZDÜ”

Burhan Zeytinci'nin adının her alanda Mudanya Belediyesi tarafından yaşatıldığını kaydeden Hanife Zeytinci, “Şehit oğlumuzun isminin bu tür karalama kampanyalarına malzeme yapılması ailemizi çok üzdü” dedi.

“KAÇAK YAPI TESPİTİNİ BÜYÜKŞEHİR YAPTI”

Burhan Zeytinci'nin ailesinin yaşadığı eve Mudanya Belediyesi tarafından yıkım kararı verildiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını, kaçak yapı tespitini Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığını kaydeden Başkan Türkyılmaz ise, “Bursa Büyükşehir Belediyesi ruhsatsız/ kaçak inşaatların yapıldığı yönünde şikayet aldığı, şikayet konusu adreste yapı kontrol ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak ve ruhsatsız yapı tespit ettiklerini, kanun uyarınca da Mudanya Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanında kalması nedeniyle işlemi Mudanya Belediyesi'nin yapması gerektiği konusunda yazı yazmıştır” dedi.

“HABERE KONU EDİLEN OTURDUĞU EV DEĞİL”

Habere konu edilen yerin şehit annesinin hali hazırda oturduğu ev değil başka bir arsa üzerinde yapılan bir yapı olduğunu ifade eden Türkyılmaz, “Mudanyalı şehidimizin ve Hanife anamızın bu tür haberlere konu edilmesi hepimizi çok üzdü. Hanife anamız bizim baş tacımız. Hassas olduğumuz bir konuda tamamen asılsız yalanlarla, yazılı operasyon araçlarında şahsımı ve kurumumu zan altında bırakanlara asla izin vermeyecek, Hanife anamızın daha fazla üzülmemesi için belediye avukatlarımızla ve ilgili birimlerimizle mevzuatlar çerçevesinde elimizden ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

HABERİ BAŞKA AİLE BİREYLERİNİN SERVİS ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Bazı yayın organlarında, “Mudanya Belediyesi şehit annesi Hanife Teyzenin Güzelyalı'daki evini yıkmaya hazırlanıyor” şeklinde haberler yayımlanmış, yerin ise şehit annesinin hali hazırda oturduğu ev değil, başka bir arsa üzerinde yine aynı aile bireylerine ait yapılan kaçak bir yapı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, bu parseldeki arsa şehit annesinin üzerine olduğu ancak, kaçak yapıyı yapanlar ve sonrasında bunu “şehit annesinin evini yıkıyorlar” diye basına servis edenlerin, ailenin başka bireyleri olduğu ileri sürüldü.