Şehit Enes Özgül’ün adı yetiştiği yurda verildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün adı, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezine verildi.

Ahmet KAYA

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeteröristlerle çık an çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, dün hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Twitter hesabından açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Pençe Kilit Harekatında şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Enes Özgül’ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezimizin adını Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştiriyoruz. Allah’tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum” ifadelerini kullandı.

İŞTE O VASİYET

Özgül’ün, yurttaki öğretmenine WhatsApp’tan askeri üniformalı fotoğrafını göndererek, “Ömer hocam kritik bir operasyona gireceğim. Pençe-Kilit’te sizden bir istirhamım şudur; eğer şehit olursam adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Hocam orada büyüyen çocuk şehit olma hayaliyle büyüsün. Sizleri hep sevdim hocam ve her zaman sevmeye devam edeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin, hakkım varsa hakkım helal olsun” yazdığı ortaya çıktı.

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