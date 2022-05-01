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Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz’in cenazesi memleketine getirildi

Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’in cenazesi, memleketi Adana’ya getirildi.

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Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz’in cenazesi memleketine getirildi

Cudi Dağı bölgesinde dün icra edilen ”Eren Abluka-5″ operasyonunda şehit düşen Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’in cenazesi uçakla Adana Havalimanı’na getirildi.

Şehidin cenazesini yakınları, protokol ve askeri erkan karşıladı. Şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabut silah arkadaşlarının omuzlarından indirilirken gözyaşlarını tutamadı. Şehidin naaşı buradan doğup büyüdüğü Yumurtalık ilçesine götürülmek üzere yola çıktı. (İHA)

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