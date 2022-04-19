Sera Kadıgil: Halk simide talim edecek ki, Lale Devri’nin sanatçıları manda yoğurduyla iftar açabilsinler

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın iftar yemeğine katılan sanatçılara sert sözlerle eleştirdi. Kadıgil, “Hülya Avşar’ın da salık verdiği üzere halk simide talim edecek ki Lale Devri sanatçıları manda yoğurduyla iftar açabilsin” dedi.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi.

SARAY'IN SOFRASINDAKİLERİ TEK TEK SAYDI

Konuşmasında önceki günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bazı sanatçılara verilen iftar yemeğini sert sözlerle eleştiren Kadıgil, iftar yemeğine katılan sanatçıları tek tek sıralayarak şöyle konuştu:

“Kimler yoktu ki bu etkinlikte… Kendisi her fırsatta ne kadar özgür olduğumuzu anlatırken damadı ihalelere doyamayan Hülya Koçyiğit, simidin bile 4 lira olduğundan bihaber ‘gerekirse simit yeriz' diye oturduğu malikaneden halka akıl vermeyi ihmal etmeyen Hülya Avşar, Tayyip Erdoğan sevgisini anlatmaya ara verdiği nadir anlarda kadın şarkıcılara edep dersi vermeye kalkan Orhan Gencebay, pandemide müzisyenler çaresizlikten intihar ederken, bilmiyoruz kaç milyon TL harcayıp bin kişinin izlemediği konserlerde ağırladıkları birtakım şarkıcılar. Sinema televizyon emekçilerinin değil ama patronlarının örgütünün yani Yapımcılar Derneği'nin Kurucu Başkanı Birol Güven. Tescilli kadın düşmanı, bütün yandaşlığına rağmen AKP'de aday adaylığından öteye gidemeyen İbrahim Tatlıses ve daha niceleri bir aradaydı bu iftarda.

“HALK SİMİDE TALİM EDECEK Kİ, LALE DEVRİ'NİN SANATÇILARI MANDA YOĞURDUYLA İFTAR AÇABİLSİNLER”

Evet Hülya Avşar'ın da salık verdiği üzere halk simide talim edecek ki Lale Devri'nin makbul sanatçıları saraylarda şatafat içinde ağırlanabilsinler, ejder meyveli smoothielerini içebilsinler, kestane ballı manda yoğurdu ve hurmayla günü tamamlayabilsinler.”

KADIGİL'DEN İFTARA KATILAN SANATÇILARINA ZOR SORULAR

Kadıgil, Saray'daki yemeğe katılan sanatçılara şu soruları yöneltti:

“Biriniz kültür sanat emekçilerinin gerçek dertlerini anlattınız mı? Kapanan sahnelerin, ödenemez hale gelen faturaların hesabını sordunuz mu? Sanatçıların sosyal medya hesapları üzerinden tutulan kara listeleri, sözleşmelere eklenen ‘vallahi siyasi yorum yapmayacağım' maddelerini konuşanınız oldu mu? Mahkeme kapılarında süründürülen Metin Akpınar için, Genco Erkal için bir küçük sitem etmeye cesaret edeniniz oldu mu? Sahi merak ediyorum bu isminin başında müzisyen sıfatı taşıyanlar hiç mi utanmadılar sanatlarını yasaklayanın sofrasına oturmaya? Yüzden fazla müzisyen intihar etti, binlercesi enstrümanını sattı, müzisyenliği bırakmak zorunda kaldı. Hiç mi içiniz yanmıyor?”

“SARAY'DA TRANS KADINLARIN ANCAK ZENGİNİ VE YANDAŞI MAKBUL”

Kadıgil, Bülent Ersoy'a Saray tarafından gösterilen hoşgörünün benzerini Türkiye'de eşit yurttaş olarak yaşamak isteyen ve temel hakları gasp edilen herkese gösterilmesi gerektiğini belirterek Erdoğan'a çağrı yaptı:

“Saray'a da bir önerim var: Madem yılgın bir hoşgörüyle de olsa bazı translara karşı toleransınız yüksek, o halde bir gün de aynı Eryaman Olayı'nda olduğu gibi İzmir'de polis zoruyla evinden mahallesinden sürülmek istenen trans kadınları davet edin. Bir gün de katledilen Hande Kader'in yakınlarını, her gün öldürülme tehlikesi altında hayata tutunmaya çalışan arkadaşlarını davet edin. Etmezsiniz, çünkü belli ki trans kadınların da ancak zengini ve yandaşı makbul.”

KYK YURDU YEMEKHANESİNE ŞORTLA GİRİLMESİNİN YASAKLANMASINA TEPKİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsü içerisinde bulunan KYK'ye bağlı erkek öğrenci yurdunda yönetim tarafından öğrencilerin yemekhane ve kantine şort ve kısa pantolonla girmesinin yasaklanmasını da gündeme getiren Kadıgil; “Üniversitedeki dayılar tarafından yemekhane ve kantin girişlerine ‘kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek kesinlikle yasaktır' yazılı uyarı metni asılmış. KYK yurdu çıkma ihtimali milli piyango çıkma ihtimalinden daha düşükken yasaklar bitmek bilmiyor. Koşullar berbat, yemekler berbat. Öğrencilerin yurt sorunu için kanun teklifi verdik, aylardır bekliyor bir adım atılmıyor” şeklinde konuştu.