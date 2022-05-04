‘Sessiz İstila’ filminin yapımcısı Hande Karacasu serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabı üzerinden, Twitter'da kısa sürede gündem olan ve tartışma yaratan ‘Sessiz İstila' başlıklı kısa filmi yayınlandığı gerekçesiyle filmin yapımcısı Hande Karacasu ailesini bayram ziyaretine gittiği Sakarya’da gözaltına alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Youtube isimli video paylaşım platformu üzerinde ‘Sessiz İstila’ başlıklı kısa filmin yayınlandığını belirterek, 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Hande Karacasu bir süre sonra serbest bırakıldı.