SGK önünde fatura yakarak zamları protesto ettiler

Yurt genelindeki elektrik faturaları eylemlerine kamu çalışanları da katıldı. KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara'da SGK önünde fatura yakarak zamları protesto etti.

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KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan (SES) yapılan açıklamada, “Açlık, işsizlik ve yoksulluk derinleşerek devam ediyor! Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam daha işçinin eline geçmeden açlık sınırının altında kalırken, kamu emekçilerinin maaşları yoksulluk sınırı rakamlarının çok gerisinde seyrediyor ve her geçen gün açlık sınırı rakamlarına yaklaşıyor” denildi.

“Elektriğe, doğalgaza, akaryakıta gelen yüksek zamlarla beraber ödediğimiz vergilerde katmerlenerek artıyor. Bir taraftan elektrik dağıtım şirketleri soyuyor, diğer taraftan devlet. Artık çifte soygundan bıktık. Bugün buradan bir kez daha artık yeter diyoruz!” denilen açıklamanın devamında şu taleplere yer verildi:

* A'dan Z’ye her şeye gelen ve gelecek olan zamların işaret fişeği olan enerji ve akaryakıt zamlarının geri çekilmesini enerji dağıtım şirketlerinin kamulaştırılmasını istiyoruz!

* Elektrik, su, doğalgazdan alınan KDV'nin %1’e düşürülmesini istiyoruz!

* Vergide ve ücrette adalet, bağımsız yargı, adil bir ek gösterge sistemi istiyoruz!

* Gerçek bir toplu sözleşme için yasal düzenleme, maaşlarımıza ek zam istiyoruz!

* Eşitlik, özgürlük, laiklik, adalet ve barış istiyoruz!

* Yaşadığımız yoksulluğun sembolü haline gelen elektrik ve doğal gaz faturalarımızı yakarak tepkimizi öfkemizi bir kez daha haykırıyor, elektrik ve doğalgaz zamlarının geri çekilme talebimizi yeniliyoruz.