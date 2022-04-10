Sıcaklıklar hızla düşecek: Kar uyarısı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Pazartesi günü (yarın) Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte hava sıcaklıklarının 10-15 derecede düşeceğini açıkladı. Uyarıya göre kuzey ve doğu bölgelerde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Pazartesi günü (yarın) Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Ülkemizin büyük bir bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise zamanla kuzey ve doğu bölgelerde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Salı günü ilk saatlerden itibaren Karadeniz’in iç ve yüksekleri, İç Ege, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu, Akdeniz’in iç ve yüksekleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun yükseklerinde zirai don tehlikesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında, genel olarak Cuma günü sabah saatlerine kadar, doğu kesimlerde Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

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