Sıcaklıklar yükselişe geçiyor, kıyılara yaz geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre 3 gün boyunca hava sıcaklıkları yükseliş yaşayacak. Güney kıyılarımızda hava sıcaklıklarında büyük değişim görülecek, Antalya'da sıcaklıklar 18 dereceyi aşacak.

Sozcu.com.tr

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Yağışların ve soğuk havanın etkili olduğu haftalar geride kalırken sıcaklıklar yükselişe geçti. Cuma gününe kadar yurtta yağış beklenmezken hava sıcaklıklarının yağışlara rağmen hafta sonunda da yükselmesi bekleniyor. Güney illerimizde havanın 20 dereceye yaklaşması bekleniyor.

ÇIĞ RİSKİ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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