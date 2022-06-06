Sığınmacıların taşıdıkları silahlar Soylu’ya soruldu

CHP Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye’deki yabacı uyruklu, özellikle Suriyeli ve Afgan sığınmacıların karıştıkları olaylarda silah kullandıklarına dikkat çekerek, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Öztunç, Bakan Soylu'ya, "Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu sığınmacılar karıştıkları olaylarda ve poligonlarda kullandıkları silahları nereden bulmaktadırlar? diye sordu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle, TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

“BU SİLAHLARIN NEREDEN VE NASIL TEMİN EDİLDİĞİ TESPİT EDİLMELİ”

Son günlerde Türkiye'de bulunan yabacı uyruklu, özellikle Suriyeli ve Afgan sığınmacıların karıştıkları olaylarda silah kullandıklarını vurgulayan Öztunç, İstanbul'da atış poligonlarında otomatik silahlarla atış talimi yaptıklarının ise basına yansıdığına dikkat çekti. Bu silahların nereden ve nasıl temin edildiğinin bir an önce tespit edilmesi ve denetim altına alınması gerektiğini belirten Öztunç, İçişleri Bakanı Soylu’ya şu soruları yöneltti:

ÖZTUNÇ’TAN SOYLU’YA 5 SORU

Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu sığınmacılar karıştıkları olaylarda ve poligonlarda kullandıkları silahları nereden bulmaktadırlar? Bu konuda gerekli denetim yapılmakta mıdır? Yabancı uyruklu kişilerden ele geçirilen silah sayısı kaçtır?

İstisnai yollardan Türk vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu kimselerden silah ruhsatı verilen var mıdır?

Var ise; Silah ruhsatı almak için başvuru yapan kişi sayısı kaçtır? Bu başvurular hangi tür silahlar için yapılmıştır?

İstisnai yollardan Türk vatandaşlığı almış kişilerden silah ruhsatı başvurusu yapan kaç kişi ruhsat almıştır? Bu ruhsatların kaçı taşıma, kaçı bulundurmadır?

İstisnai yollardan Türk vatandaşlığı almış Türkiye'de silah ruhsatı başvurusu yapan yabacı uyruklu kişilerin ülkelere göre dağılımları nedir?

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