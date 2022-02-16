Sıla Şentürk’ün ölümü Türkiye’yi ayağa kaldırdı: Artık yeter!

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün nişanlandırıldığı kişi tarafından bıçakla boğazının kesilerek öldürülmesi toplumda infial yarattı. Siyasetçiler, sivil toplum örgütleri, futbol kulüpleri, dernekler dehşet veren olayla ilgili peş peşe açıklamalarda bulunarak "Artık yeter!" dedi.

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Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün nişanlandırıldığı kişi tarafından bıçakla boğazının kesilerek öldürülmesiyle ilgili siyasetçiler, sivil toplum örgütleri, futbol kulüpleri, dernekler peş peşe açıklamalarda bulundu.

İşte siyasetçilerin açıklamalarından bazıları;

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: “Sıla, umutla hayaller kuracağı yaşta, zorla nişanlandırıldığı bir cani tarafından katledildi. Evlatlarımızı katleden bu düzeni değiştirmek benim boynumun borcudur. Sıla'nın ahı da bu düzeni besleyenlerin boynuna borç olsun! Mekanın cennet olsun güzel kızım.”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Çok üzgün ve öfkeliyim; kelimelerin kifayetsiz kaldığı ve sözün bittiği yerdeyiz…Artık somut adımlar atma zamanı, hem de bir dakika daha gecikmeksizin!”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Giresun'dan gelen haber insanı kahrediyor. Henüz 16 yaşındayken nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk'e Allah'tan rahmet diliyorum. Kadınları öldüren zihniyeti toprağa gömmedikçe yüzümüz gülmeyecek.”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Boğazı kesilerek öldürülen Sıla Şentürk sadece 16 yaşında bir kız çocuğuydu. Kadınların katledilmesine, çocuklarımızın öldürülmesine Yeter Artık diyoruz. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: Söz tükendikçe mücadeleyi daha fazla büyütme zamanı. Çocuklarımız için. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: Zamanı geri alamıyoruz. Hayat akıp gidiyor. Bu akıntıda geride 16 yaşındaki Sıla Şentürk kızımız bir caninin insafsız ellerine kaldı. Duyulmadı hiç, duyanlar ise dinlemedi. Tıpkı görmeyip sadece bakıldığı gibi. İlk olmadığını biliyoruz ama son olması millet olarak bizim elimizde.

İMAMOĞLU: ARTIK BİRAZ KILINIZ KIMILDASA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Çocuk çocuktur. Ne gelin ne sevgilidir. Mücadelemiz, geleceğimizi bu karanlık zihniyete gömenlerledir. Çocuklara, kadınlara adil bir yaşam hakkı sağlanana dek durmayacağız.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Albert Camus “Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın” demiş. Artık biraz kılınız kımıldasa!”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu: Çok üzgünüz…16 yaşındaki Sıla Şentürk zorla nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından vahşice öldürüldü. Kadınların ve çocukların hedef oldukları bu korkunç gerçeklere karşı, yasalarımızla ve duruşumuzla mücadele etmek ortak sorumluluğumuzdur.

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: 16 yaşındaki Sıla Şentürk zorla nişanlandırıldığı erkek tarafından vahşice katledildi. Bugünü sahte başsağlığı mesajlarıyla geçiştirecek olanların “küçüğün rızası” gibi sözlerini, çocuk istismarcılarına af çıkarma çabalarını da unutacak değiliz.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Giresun'da, henüz sadece 16 yaşında bir çocuk Sıla Şentürk “zorla nişanlandırıldığı” Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü! 16 yaşında bir kız çocuğu! İktidara soruyorum! Şiddetin son bulması ve yasal önlemlerin alınması için daha ne yaşanmalı! ARTIK YETER!

FUTBOL KULÜPLERİNDEN PEŞ PEŞE MESAJLAR

Futbol kulüpleri de yaşanan olayla ilgili paylaşımlarda bulundu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, İstanbul Başakşehir, Bursaspor, GZT Giresunspor, Çaykur Rizespor, ‘Sıla Şentürk’ etiketi altında paylaşımlar yaptı.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ AÇIKLAMA YAPTI

Kadın derneklerinden de dehşet veren olayla ilgili açıklamalar yapıldı. Kadın Meclisleri, “16 yaşındaydı. Sıla'nın hayatını elinden alanlar cezasız kalmayacak. Kadınların, çocukların eşit ve özgürce yaşadığı bir dünyayı var edeceğiz” mesajında bulundu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan yapılan açıklamada ise, “16 yaşındaki Sıla Şentürk Giresun'da zorla nişanlandırıldığı erkek Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürüldü. Fail yakalandı. Fail de Sıla'yı zorla nişanlandıranlar da gereken cezayı alsın. Çocuk istismarı, kadın cinayeti cezasız kalmayacak” denildi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), “Henüz 16 yaşındaydı. Hayaller kuracağı ve o hayaller için çalışacağı yaşta katledildi. Bu cinayette sorumluluğu olan herkes, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır” açıklamasında bulundu.

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