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Sınırda 3 FETÖ’cü, 2 PKK’lı, 2 IŞİD’li yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nca Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ, 3'ü PKK/KCK ve 2'si IŞİD mensubu 18 kişinin yakalandığı açıklandı.

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Sınırda 3 FETÖ’cü, 2 PKK’lı, 2 IŞİD’li yakalandı

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, üçünün PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)

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