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Sınırda yakalanan FETÖ’cü eski yarbay tutuklandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken güvenlik güçlerince yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay N.Ç., tutuklandı.

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Sınırda yakalanan FETÖ’cü eski yarbay tutuklandı

Güvenlik güçleri, İpsala’da 1’inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski yarbay N.Ç.’yi yakalayıp gözaltına aldı. N.Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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