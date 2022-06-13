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Şırnak’ta Eren Abluka-17 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak'ta 574 personelin katılımıyla Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başlatıldı

Yayınlanma: 09:21 - 13 Haziran 2022 Güncellenme:
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Şırnak’ta Eren Abluka-17 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak’ta Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başlatıldığı duyuruldu.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 574 personel görev alıyor.

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