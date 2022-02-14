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Şırnak’ta terör operasyonu:18 gözaltı

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde polisin düzenlediği terör operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma: 16:29 - 14 Şubat 2022 Güncellenme:
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Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Cizre ve Silopi ilçelerinde, PKK terör örgütünün şehir ve sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı yapılan baskınlarda 18 kişi gözaltına altına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. (DHA)

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