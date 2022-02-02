Şırnak’tan acı haber! Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırı sonucu bir asker şehit oldu. Saldırı sonucu şehit düşen Piyade Er Tarık Tarcan’ın Eskişehir’deki baba ocağına acı haber ulaştı.

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Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Şırnak’ta düzenlenen saldırıda bir askerin şehit olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Şırnak/Cizre'de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Er. Tarık TARCAN şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz”

ESKİŞEHİR’E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şırnak'ın Cizre ilçesi yakınlarındaki 1. Hudut Tabur Komutanlığı Yakacık Karakolu'na teröristlerin gerçekleştirdiği havan topu saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan şehit oldu. Şehidin Eskişehir’de yaşayan annesi Günay Tarcan ve babası Hilmi Tarcan'a askeri heyet acı haberi verdi.

Mamure Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde bulunan şehidin baba ocağının penceresine Türk bayrağı asılırken, evin yan sokağına ise taziye çadırı kurulumuna başlandı. Şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın naaşının gece saatlerinde Eskişehir'e getirileceği ve yarın öğle vakti Reşadiye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

TERHİSİNE 20 GÜN VARDI

Şehit Tarık Tarcan'ın 2019 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğu ve terhisine 20 gün kaldığı öğrenildi. (İHA)

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