Sit alanına taş ocağı izni verilmiş

Edirne'nin Keşan ilçesi Kızkapan ve Karahisar köylerinde işletmeye açılan taş ocaklarının 1. derece sit bölgesinde oldukları ortaya çıktı. Bölgede inceleme yapan CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, "Alelacele patlatma yapılıyor. FSRU Doğal Gaz Limanı'na taş getirmek için mi burası çalıştırılmak isteniyor, soru işareti var" dedi.

Halil ATAŞ

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Keşan’da iki köyünde sınırlarında yer alan taş ocaklarının 1. Derece sit bölgesinde kaldıkları ortaya çıktı. CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ilçe Başkanı Recep Pekcan ve Kızkapan Köyü Muhtarı Selahattin Arslan ile taş ocaklarında inceleme yaptı.

PATLAMA SESLERİ TEDİRGİNLİK YARATTI

8 Nisan 2022 Cuma günü saat 14.00 sıralarında taş ocağında patlatma yapılması sonucu, başta Kızkapan olmak üzere Karahisar ve Karlıköy’de de patlama sesleri vatandaşların tedirgin olmasına yol açmıştı.

BAKANLIK YAZI GÖNDERDİ

Muhtar Selahattin Arslan, köy muhtarlığa 04. 11.2021 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce gönderilen yazıda Kızkapan 200/2 parsel ve Karahisar 180/1 parselde söz konusu yer alan taş ocaklarının bir kısmının 1.Derece Sit Alanı’nda olduğunu ve bu tapuların tapu kütüğü beyanlar hanesine ‘Bir kısmım 1.Derece Sit Alanı’nda kalmaktadır’ ibaresinin konulmasının kendilerine bildirildiğini belirtti.

“BU ALANA NASIL TAŞ OCAĞI RUHSATI ALINMIŞ, ÇOK İLGİNÇ”

Bölgede çok soru işareti olduğuna vurgu yapan Gaytancıoğlu, şunları söyledi;

“Komşu köy Karahisar ile birlikte ortak bir sit alanının üzerindeyiz. Zaten tescilli bir sit alanı burası. Buraya bir taş ocağı izni alınmış ama 10 yıl önce alınmış, ruhsat süresi de bitiyor. Şimdi alel acele neden böyle bir patlatma yapılıyor. Muhtarımıza da haber vermeden bir patlatma yapılmış. Ocakta çalışmış belli oluyor.

Bizim de aklımıza hemen FSRU Doğal Gaz Limanı’na taş getirmek için mi burası çalıştırılmak isteniyor soru işareti var. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yazı yazmış muhtarlığımıza ve demiş ki burası ‘1.Derece sit alanıdır’ diyor. Burasının bir kısmı sit alanına giriyor ama yasalar şöyle diyor; ‘İlişkisi varsa içinde ise tamamı sit alanıdır’ girişte asılı olan tabela da yeni asılmış, tabela yepyeni bir tabela, tabela diyor ki ‘biz burada yasal işler yapıyoruz.’ Hayır bize göre yasal işler yapılmıyor.

Çünkü burası alelacele neden çalıştırılmak isteniyor. FSRU Limanı için biliyorsunuz ki Keşan’daki Yeni Mahalle de eski bir taş ocağı çalıştırılmak istendi. Halkın tepkisiyle o taş ocağı bayrama kadar çalışacak ondan sonra iptal olacak. Peki taş nereden bulunacak buna tabi ki en yakın yer yani vahşi bir doğa katliamı yaşıyoruz. Yani çevrenin güzelliğini niye kullanmak istemiyoruz.

Neden sürdürülebilir bir kalkınmayı gerçekleştirmiyor bizi yönetenler. Neden doğanın en güzel yerlerini katletmeye çalışıyorlar. Buralar korunması gereken yerler, buradaki taşı alacaksın da ne olacak. Buradaki doğayı katledeceksin de ne olacak. Tepedeyiz bakın bütün güzellikleri görüyoruz. Biz bunlara karşıyız. Bu işin peşini bırakmayız. Öncelikle TBMM’de bu konuyu gündeme getireceğim.”

“PATLATMA GEREKLİ YASAL İZİNLER ALINARAK YAPILDI”

Gerekli izinlerin alındığını belirten taş ocağı işletmecisi Abdullah Yapıcı, 8 Nisan 2022 Cuma günü saat 14.10 sıralarında Kızkapan Köyü’nde patlatma yapıldığını belirterek, “Buranın maden ruhsatı ve patlatma ruhsatı Selkar Kaolen Zeolit Maden İşletmeciliği Ltd.Şti’ye aittir.

Patlatma ile ilgili Keşan Kaymakamlığı ve jandarmaya gerekli izin yazıları verilmiş olup, tüm güvenlik önlemleri alınarak patlatma gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

“RUHSAT 2 EYLÜL 2026’YA KADAR UZATILDI”

Taş ocağı ruhsatının 2 Eylül 2026 yılına kadar uzatıldığını ifade eden Yapıcı, şöyle konuştu; “Bu uzatma 2021 Temmuz ayında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan müracaatla 27 Nisan 2022 ruhsat bitim tarihi tüm izinleri alınarak 2 Eylül 2026 tarihine kadar uzatılmıştır.”

“OCAĞIMIZ DOĞAYI ETKİLEMİYOR VE ZARAR VERMİYOR”

“Burada hiç bir ağaca zarar verilmemiştir ve bundan sonra da verilmeyecektir. Maden sahasındaki sınıf KAOLEN maddesidir. KAOLEN taşı işlenerek tarım, ilaç, kağıt vb. sanayide kullanılmaktadır. Bitkilerde kullanılan bu ürün tamamen doğa dostudur.

Eskiden ülkemiz bu madeni ithal ederken yerli maden sahaları açılarak ithalatın önüne geçilip, hatta ihracata başlanılmıştır. Türkiye’de KAOLEN taşı üreten 4 maden sahasından biri de Kızkapan’da işletmekte olduğumuz ocaktır.”

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