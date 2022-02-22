Siyasi partiler bir araya geldi, elektrik ve doğalgaz faturalarını yaktı

Bursa'nın Gemlik ve Yenişehir ilçelerinde 8 siyasi parti elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamlarını protesto etti. Elektrik ve doğalgaz faturalarının yakıldığı her iki eylemde, erken seçim çağrısı yapıldı.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gemlik ve Yenişehir’de gerçekleşen eylemde, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, DSP ve Memleket Partisi ilçe teşkilatları ve vatandaşlar zamları protesto etti.

“BİNLERCE VATANDAŞIN ELEKTRİĞİNİ, SUYUNU, GAZINI KESECEK POLİTİKALARA İTİRAZ EDİYORUZ”

Gemlik’teki zam protestosunda, katılımcı partiler adına açıklama yapan CHP Kadın Kolları üyesi Fatma Kurşun, “Elektrik fiyatlarına yapılan fahiş zamlara, yükselen doğalgaz fiyatlarına, benzin, motorin, otogaz fiyatlarında ki sürekli artışlara, bütün mal ve hizmet fiyatlarının daha da artacak olmasına, hayat pahalılığının çekilmez hale gelmesine, ödenemeyecek faturalar nedeniyle elektriği gazı suyu kesilecek binlerce vatandaşımızın soğuk ve karanlık günlere mahkûm edecek politikalara itiraz ediyoruz” dedi.

“YAĞMUR GİBİ İNEN ZAMLAR YANLIŞ KARARLARIN SONUCU”

Kurşun, “1 Ocak'tan itibaren elektriğe kademeli olarak yüzde 50 ile yüzde 127, doğalgaza konutlarda yüzde 25 oranında çok yüksek oranlı zamlar yapıldı. Bugün içinde bulunduğumuz ve yaşamakta olduğumuz yağmur gibi yağan zamların sebepleri yıllarca izlenen yanlış kararların alınmasından kaynaklanmaktadır. Devlete ait kuruluşların özelleştirme adı altında birilerine peşkeş çekilerek devre dışı bırakılması büyük hatadır” ifadelerini kullandı.

“ZAMLAR HALKIN BELİNİ BÜKTÜ”

Yenişehir’de gerçekleşen zam eyleminde ise partililer adına konuşan CHP İlçe Sekreteri Gülfidan Azaklı, “Esnafından, işçisine, memurundan, emeklisine, sanayicisinden, çiftçisine, ev hanımından, öğrencisine son zamanlarda tüm halkımızın belini büken, evdeki hesapları darmadağın eden zamlara karşı tepkimiz büyük” şeklinde konuştu.

“ZAMLAR DAYANILMAYACAK HÂL ALDI”

2022 yılına girişte yapılan zamlarla elektrik ve doğalgaz faturalarının katlanarak geldiğini belirten Azaklı şu ifadeleri kullandı:

* Akaryakıt, gübre, yem, gıda ve en önemli temel ihtiyaçlara fahiş zamlar gelmesi evdeki vatandaşımızda, sanayideki esnafımızda, köydeki çiftçimizde dayanılamayacak bir hal almıştır. İktidarı elinde tutanlar, yaptıkları zamlar ve fahiş fiyat artışlarının milletimizin tüm kesimlerinin üzerine bir kâbus gibi çöktüğünü görmezden geliyor.

* Bizler, elektrik fiyatlarının hem mesken abonelerinde hem de sanayi abonelerinde yüzde 130’lara varan artışla toplumun sırtına yüklendiğini, gübre de yüzde 600, mazot da yüzde 300, doğalgaz da yüzde100, yem de yüzde 400’lere varan büyük soyguna hep birlikte dur diyoruz.

Partililer basın açıklaması sonrası elektrik ve doğalgaz faturalarını yakarak zamları protesto etti.

İlginizi Çekebilir Bodrum'u hortum vurdu, elektrik telleri koptu