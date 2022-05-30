‘Siyasi yasak’ istenen İmamoğlu’nun yargılandığı davada karar bekleniyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, hapis cezasının yanında İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen TCK’daki 53. maddenin uygulanmasını da istemişti. 1 Haziran'da Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek olan duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 4 yıl 11 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması ve siyasi yasak da getirilmesinin ardından, dikkatler İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya çevrildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 13 bin oy fark ile kazandığı 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etmişti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında ‘siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istenmişti.

KARAR DURUŞMASI 1 HAZİRAN'DA

İmamoğlu'nun Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 1 Haziran'da yapılacak duruşmasında karar çıkması bekleniyor.

YSK BAŞKAN VE ÜYELERİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, dönemin YSK Başkanı Sadi Güven ve YSK üyelerinin şikayetçi olmadıklarını ve Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki davaya katılmaya yönelik beyanda bulunmadıklarını kaydetmişti.

İMAMOĞLU DA ‘HUKUKA GÜVENMEK İSTİYORUM' DEMİŞTİ

Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasının onanması ve siyasi yasak uygulanmasının ardından kendisinin yargılandığı davanın sorulması üzerine İmamoğlu,

“Ben hukuka güvenmek, hukuka inanmak, memleketin adalet sistemine, her şeye rağmen, alınan bir takım ne yazık ki hukuksuz kararlara rağmen, doğru bir kararın alınmasına inanmak istiyorum; onu yaşamak istiyorum. Yani uydurma bir süreçle, aynen işte bu tavrın, yani havalimanını o kıran tavır, hukuku da katır kutur kıran, yok eden tavrın sona ermesini istiyorum. Temennim bu. Göreceğiz. Ama bunların hepsi artık ülkemizde doğal hale geldi. Ama mücadelemizi en üstün bir biçimde devam ettireceğiz” şeklinde konuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında “ahmak” polemiği yaşanmıştı. Soylu, 31 Mart seçiminin iptalinin ardından Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Fransa'ya giden İmamoğlu'na “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Yazıklar olsun bu milletin sana verdiğine. Kursağından geçenlere yazıklar olsun” demişti. İmamoğlu da “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın” karşılığını vermişti.

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