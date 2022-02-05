Siyasilerden, Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajları

Siyasiler, kendisinin ve eşinin corona virüsüne yakalandığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurarak “Dualarınızı bekliyoruz” dedi. Siyasiler, peş peşe geçmiş olsun mesajı yayımladı:

– CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Korona virüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah’ın şifalar vermesini temenni ediyorum.

– İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.

– Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Korona virüs testleri pozitif çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sn. Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

– Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin.

– DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Koronavirüs testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

– Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabbimden acil şifalar diliyorum.

– TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Kovid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Kendilerine ve eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak’tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.

– İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanım. Allah'ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle.

– Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

– İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye acil şifalar dilerim. Tüm toplum olarak, korunma tedbirlerine lütfen uyalım.

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